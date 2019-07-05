Платежи бизнеса за техприсоединение к сетям могут вырасти втрое

5 июля. FINMARKET.RU - Минэнерго предлагает включить в плату за техническоепотребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы "Россетей" на развитие сетевой инфраструктуры, пишут "Ведомости", ссылаясь на копию законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.

По данным из отчета "Россетей" за 2018 г., компания и ее «дочки» потратили на техприсоединение 120 млрд руб., из них только 39 млрд – платежи по договорам о техприсоединении. Если учесть в платеже за техприсоединение потребности инвестпрограммы, расходы потребителей могут увеличиться примерно в 3 раза, на 80 млрд руб., подсчитали в Сообществе потребителей энергии, и это изменение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 150 кВт нужно не очень большому магазину.

Сейчас в платежи за техприсоединение включены только деньги на новые"Россетей" – закон прямо запрещает инвестировать из этого платежа в развитие существующей инфраструктуры и связи между магистральными и распределительными сетями. Если законопроект Минэнерго будет принят, в платеже будут учтены все расходы сетевой организации, связанные с техприсоединением. В тарифы "Россетей" уже заложены инвестиции в развитие сетей, в том числе на модернизацию и увеличение емкости, рассуждает аналитик Moody’s Юлия Прибыткова: "Тарифы ежегодно индексируются, в некоторых случаях существенно опережая годовую инфляцию. У нас нет подтверждений того, что процесс, который выглядит как перекладывание части инвестиционной программы на новых потребителей, приведет к замедлению роста тарифов и снижению нагрузки на потребителей в целом".

Упростив в 2011 г. подключение к сетям, правительство стремилось поднять Россию в рейтинге Ease of Doing Business, и потребители стали заявлять мощность про запас, рассказал "Ведомостям" Дмитрий Стапран из PwC: сетевые мощности простаивали, затраты сетевых компаний росли. Он считает, что Минэнерго пытается донастроить и усовершенствовать систему технологического присоединения и решить проблему избыточных мощностей и затрат сетевых компаний на их содержание.

Расширять сетевую инфраструктуру для конкретных потребителей нужно за их счет, высказывает позицию Минэкономразвития его представитель: "Если требуется расширение смежной инфраструктуры, потребители должны оплатить свою часть стоимости расширения пропорционально заявляемой мощности". В министерстве не знают, сколько этот будет стоить потребителям: зависит от вида, размера и планов развития бизнеса. Принятие законопроекта положительно скажется на потребителях, в тариф для них не будут включать стоимость строительства инфраструктуры для других потребителей, объясняет представитель министерства, и можно будет минимизировать количество построенных, но не используемых мощностей. Представители Минэнерго и "Россетей" не ответили на запросы "Ведомостей".