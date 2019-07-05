Найден способ поднять пенсию до 56% от заработка

5 июля. FINMARKET.RU - Фонды видят альтернативу проекту ИПК в развитии негосударственного обеспечения. Значительно — до 56% от утраченного заработка — увеличить пенсию можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). Такой вывод содержится в обзоре Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), подготовленном для Международного финансового конгресса. 5 июля документ, на который ссылаются "Известия", представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек. Представители отрасли полагают, что на фоне невысоких доходов следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

В НАПФ видят будущее в развитии корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. В феврале-марте 2019 года НАПФ опросил 26% НПФ (90% рынка НПО), на основании чего и был подготовлен обзор. Основная часть документа сводится к сравнению корпоративных и индивидуальных пенсионных программ. По мнению авторов, потенциал имеет формирование будущей прибавки к госпенсии — как при помощи работодателя, так и без него.

Обзор НАФП показал, что количество участников корпоративных программ и индивидуального НПО на стадии накоплений практически сравнялось. Если в первом случае речь идет об 1,89 млн, то во втором — об 1,78 млн человек. При этом 1,18 млн граждан уже получают корпоративную пенсию, а у "индивидуалов" этот показатель значительно ниже — 0,03 млн человек. 90% взносов приходится именно на программы с поддержкой работодателя. Что неудивительно, учитывая, что средний размер взносов по такому виду НПО составляет 46 тыс. в год. В индивидуальном НПО — всего 5 тыс. рублей. Соответственно различаются и средние счета: 312 тыс. и 23 тыс. При этом, указывается в документе, в прошлом году взносы в систему НПО на 36 млрд рублей превысили выплаты, что говорит о потенциале этого направления.

Важен и вывод, который представлен в обзоре: "В текущих экономических условиях маловероятно улучшение ситуации с накоплениями граждан и изменение их отношения к самостоятельному формированию пенсии". И хотя авторы доклада отрицают, что он каким-либо образом связан с ИПК, не заметить аллюзию с учетом противопоставления корпоративных и индивидуальных планов сложно, пишут "Известия".

"Сегодня всё идет к тому, что ИПК превратится в НПО, хотя наши предложения и не связаны с индивидуальным пенсионным капиталом, а обзор — аналитика, призванная привлечь внимание к рынку, — подчеркнул в разговоре с "Известиями" глава НАПФ Константин Угрюмов. — Корпоративные программы стагнируют после введения ОПС (обязательного пенсионного страхования), которое не мотивировало организации к формированию дополнительной пенсии. Но при дополнительных стимулах со стороны государства и участии работодателей НПФ смогут привлечь 15 млн человек на корпоративные планы".

По его словам, в вопросе чисто индивидуального НПО всё упирается в проблему низких доходов населения — у людей недостаточно средств, чтобы откладывать на прибавку к пенсии. Но при определенных условиях, уверены в НАПФ, корпоративные программы могут увеличить коэффициент замещения (утраченного заработка) с нынешних 36% на 10–20 п.п.

Для достижения такого результата НАПФ хочет обратиться к ФОИВам с несколькими предложениями. Во-первых, о снижении финансовой нагрузки на граждан за счет софинансирования. Общий объем взносов ассоциация предлагает сделать на уровне 5%, из которых по 2% будут делать работодатели и гражданин, а 1% — государство.

Во-вторых, среди предложений НАПФ — налоговое стимулирование как работника, так и работодателя, что, кстати, предусмотрено в концепции ИПК. Ассоциация считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО. Согласно ее расчетам на основании нынешних пенсий, эта мера уже сейчас позволила бы сохранить в доходах пенсионеров в среднем 450 рублей. А выпадающие доходы из бюджета при такой схеме составили бы всего 6 млрд рублей. Также НАПФ предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали не менее трех лет.

Опрошенные "Известиями" эксперты согласны, что история с ИПК себя практически исчерпала и без автоподписки эта система автоматически становится правопреемником НПО.