В будущем права граждан будет защищать цифровой финомбудсмен

5 июля. FINMARKET.RU - На российском финансовом рынке в перспективе может быть создана особая цифровая технология обязательного досудебного урегулирования споров для потребителей, которая будет способна в беспрецедентные сроки удовлетворить претензии граждан, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин через месяц работы новой службы, выступая на "круглом столе" в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

"Со временем мы придем к тому, что права граждан будет защищать цифровой финансовый омбудсмен. Путь обращения человека за защитой своих прав на финансовом рынке станет еще короче", - сказал он.

Служба финансового уполномоченного создает стандартизированные технологии получения обращений потребителей и их обработки юристами. В перспективе процедуры могут быть автоматизированы настолько, чтобы поставить вопрос о переводе их в цифровой формат, пояснил Воронин.

Он напомнил, что служба финансового омбудсмена начала свою работу с сегмента страхового рынка, в первую очередь рассматриваются обращения граждан по ОСАГО.

Согласно приведенным им данным, в настоящее время на сайте финомбудсмена открыто почти 3,9 тыс. личных кабинетов, "это означает, что столько заявителей готовы обратиться в службу за разрешением споров". При этом, по данным Воронина, 3 тыс. 800 заявителей, открывших личные кабинеты, это физлица, 63 обращения поступило от юридических лиц, и от индивидуальных предпринимателей 43 обращения.

"Юридические лица вносят установленную плату и имеют право на рассмотрение споров в установленном порядке", - констатировал Воронин.

Говоря о причинах создания службы финомбудсмена, Воронин напомнил о конфликтной ситуации, которую, по его мнению, создали сами автостраховщики, которые не были готовы урегулировать убытки и отправляли людей за получением выплат через суд. В результате в этой цепочке появились активные посредники, которые начали зарабатывать на получении выплат от имени страхователей.

"Государство выстроило систему в расчете на защиту потребителей, а получали от нее выгоду автоюристы. Цель не была достигнута", - сказал Воронин. При этом он не считает появление посредников в данной ситуации злоупотреблением правом, как это принято считать.

"Либо право соблюдается, либо оно нарушено. В данной ситуации посредники действовали по закону", - пояснил он свою позицию. В то же время главный финансовый уполномоченный признал, что сложившаяся ситуация потребовала создания другого альтернативного порядка, который бы привел "к утрате интереса потребителей к сотрудничеству с автоюристами. Теперь мы посмотрим, как эта система сработает".

Вопрос о плате за рассмотрение спора службой может быть пересмотрен по мере накопления практики. "Статистику мы рассчитываем проанализировать через 3-6 месяцев работы службы", - сказал Воронин. Он подчеркнул, что служба финомбудсмена заинтересована в снижении количества обращений за рассмотрением споров, заинтересована в практике стандартного урегулирования убытков страховщиками без возникновения споров.

По мнению Воронина, стандарты рассмотрения споров службой финомбудсмена в перспективе сделают понятными подходы к выбору решений как для самих страховщиков, так и для страхователей. Это поможет на этапе до обращения к службе урегулировать спорные моменты.

Согласно закону о финомбудсмене, потребители могут обращаться в службу за решением имущественных споров, не превышающих 500 тыс. рублей. Важным условием является предварительное обращение клиента в саму страховую компанию.

По закону решение службы финомбудсмена может быть оспорено любой из сторон в суде, однако суды будут принимать во внимание логику рассмотрения спора, которой придерживался, принимая свое решение. Закон выравнивает позиции слабой и сильной стороны в споре, который рассматривает финомбудсмен тем, что для участников финансового рынка исполнение решения службы обязательно. Это решение по силе приравнивается к исполнительному судебному листу.

Поэтапно в зону внимания службы финомбудсмена будут входить не только споры в сегменте ОСАГО, но также споры по другим добровольным видам страхования, а еще позже - по иным сегментам небанковского финансового рынка.