Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег

5 июля. FINMARKET.RU - Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских. Злоумышленники выступают от имени потенциальных заказчиков, готовых заключить крупный контракт. Единственное требование — наличие контрагента в специальном реестре или получение сертификата, что якобы можно устроить за деньги, получив которые "заказчики" исчезают пишет "Коммерсант".

Аудиторское сообщество на профильном форуме активно обсуждает участившиеся письма от мошенников, поступающих под видом сообщений от потенциальных заказчиков. Первые сообщения о таких письмах участникам рынка появились в конце прошлого года, но к настоящему времени, по словам собеседников “Ъ”, создается впечатление, что злоумышленники просто делают рассылку всем аудиторам из реестра на сайте Минфина.

На первый взгляд письмо выглядит убедительно — предложение о проведении аудита за год со стоимостью контракта 3–5 млн руб.

Часто в качестве заказчика фигурирует компания, которая обязана проводить конкурс в соответствии с законодательными требованиями. При этом в списке документов, которые необходимо представить для ознакомления, указывается членство в доселе неведомой ассоциации либо требование неведомого сертификата. Чаще всего необходимо состоять в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), однако встречались СДС "Реестр добросовестных исполнителей", "Национальный реестр добросовестных исполнителей" и другие. При этом включение в реестр платное, судя по отзывам — 37–50 тыс. руб. Естественно, после уплаты членского взноса потенциальный заказчик испарялся.

Схема оказалась актуальной не только для аудиторов: с ней сталкивались и строители, говорят источники “Ъ”. Представителям строительного бизнеса заявлялось о необходимости участия в ассоциации либо покупки сертификата.