Набиуллина: экономика России уперлась в структурный потолок

4 июля. FINMARKET.RU - Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что российская, которая в первом квартале 2019 года прибавила лишь 0,5%, уперлась в свой структурный потолок. По ее словам, пытаться перезапустить рост за счет денежно-кредитной политики опасно.

В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии междуи Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.

"Макростабильность - это еще не рост. А рост сейчас около 1,5-2%, а в первом квартале он вообще составил лишь 0,5%. При очень низкой безработице. И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений. Потому что политика по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать экономику около ее текущего потенциала", - сказала Э.Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Петербурге.

"Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, мы, в конечном счете, получим либо инфляцию, либо "пузыри" на финансовых рынках, а скорее всего и то, и другое", - заявила она.

Стабильность макроэкономических условий, достигнутая за счет таргетирования инфляции и следования бюджетному правилу, не должна создавать иллюзий благополучия, считает Э.Набиуллина. "Возможно, мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова - темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни", - сказала глава ЦБ. По ее мнению, корень проблем нужно искать именно в структуре российской экономики, а не во внешних условиях, которые сейчас в целом приемлемы.

"Конечно, всегда есть соблазн списать все на внешние факторы, но, на мой взгляд, дело далеко не только в них. Да, глобальная экономика замедляется. Торговые войны и геополитические обострения только усугубляют ситуацию. У нас нет оснований считать, что в какой-либо обозримой перспективе внешняя ситуация принципиально изменится. Да, будут колебания вверх и вниз, связанные как с новыми действиями и договоренностями стран в торговой войне, так и попытками центральных банков купировать наиболее негативные эффекты, или, наоборот, с новыми вспышками популизма в политике, с геополитическими обострениями", - отметила Э.Набиуллина.

"То есть, внешняя среда будет оставаться сложной, мы должны это понимать. Но с другой стороны, она не настолько уж плоха. Во всяком случае, мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала. Главные ограничения для развития, на мой взгляд - внутренние", - сказала глава ЦБ, подчеркнув, что "нужно снять структурные ограничения".

Главный драйвер будущего роста - "кардинальное улучшение" инвестиционного климата. "Нужно создать стимулы для предпринимательской инициативы. Экономический рост создает бизнес, а не государство. Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации нацпроектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций. Причем важно подчеркнуть, что частные инвестиции, - это не кредиты, полученные под низкие проценты в банках под госгарантии. Частные инвестиции - это в первую очередь, дополнительный акционерный капитал, собственные средства и крупного бизнеса, и малых предпринимателей, которыми они готовы рискнуть в расчете на будущий рост своего бизнеса и прибыли. А готовность взять на себя этот риск напрямую зависит от пресловутого инвестиционного климата", - сказала глава ЦБ РФ.

"Если эффективный бизнес не готов инвестировать, и спрос на привлечение финансовых ресурсов есть только у компаний в слабом финансовом положении, которым они нужны для выживания, а не для развития, то не стоит удивляться, что финансовый сектор неохотно кредитует компании", - считает Э.Набиуллина.

"Структурные изменения - это время. Мы - сначала из-за высоких цен нефти, потом - из-за необходимости сконцентрироваться на укреплении макроэкономической стабильности, откладывали проведение многих назревших структурных реформ, а теперь хотим быстрого результата. В итоге мы снова оказываемся в ловушке "поиска простых решений", когда ищем, где светло (а не где потеряли - ИФ). И почему-то обычно все поиски решения при таком подходе приводят в Центральный банк", - посетовала глава Банка России.

По словам Э.Набиуллиной, "улучшение инвестиционного климата, увы, не сводится к сокращению административных барьеров". "Нужна защита частной собственности, независимые суды, и именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов, лучшее качество корпоративного управления, развитие человеческого потенциала. Эти слова мы произносим практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться "пустыми словами" чиновников, а теперь похоже на крик отчаяния. Но нам по-прежнему нужно лучшее качество деловой среды, а это большая и долгая работа", - заявила глава ЦБ.