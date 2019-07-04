У россиян может появиться две версии электронного паспорта

4 июля. FINMARKET.RU - Вице-премьер Максим Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта. У россиян может появиться две версии паспорта - на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении, пишут "Ведомости"

Мобильное приложение будет запускаться одновременно с выдачей карты и предлагаться гражданам для бесплатной установки, объясняют знакомые участников совещания, которое М.Акимов провел 3 июля. Представитель вице-премьера подтвердил, что он действительно провел совещание по цифровому удостоверению личности гражданина. В приложении будет содержаться цифровая копия паспортных данных (тех же, что будут записаны накарты), а также доступ к цифровому профилю и электронной подписи человека, уточняют собеседники "Ведомостей". По их словам, концепцию разрабатывали подведомственный Минкомсвязи НИИ "Восход" и Гознак.

Как говорил М.Акимов в начале июня в интервью "Ведомостям",паспорта в мобильном приложении и на карте с чипом - это два разных варианта.

По словам двух собеседников "Ведомостей", знающих результаты совещания, первые электронные удостоверения личности будут выдаваться с июля 2020 г., выпуск бумажных паспортов граждан прекратится в начале 2023 г., а заменить все бумажные удостоверения на электронные планируется до декабря 2028 г. Однако эти сроки еще не зафиксированы, предупреждает один из собеседников.

Согласно концепции мобильного приложения, оно сможет само показывать набор данных о человеке. Кроме того, предполагается, что через мобильное приложение с помощью облачной электронной подписи можно будет подписывать юридически значимые документы.

Как отмечают эксперты, для населения переход на пластиковые карты с чипами и тем более мобильные приложения может оказаться болезненным, если сами люди будут отвечать за сбои считывания информации или несрабатывание новых систем. Ответственность за любые ошибки должно нести государство. Между тем сами государственные системы и разные носители до сих пор плохо стыкуются между собой, что усложнит использование цифровых носителей, если разные государственные системы и связь технически не унифицируются. Но если качественно проработать вопросы безопасности, то переход на карточки и приложения может пройти довольно органично.