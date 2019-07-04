Компьютерный интеллект встроят в госуправление

4 июля. FINMARKET.RU - Минкомсвязь внесла в правительство проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. По оценке специалистов Сбербанка, которые участвовали в разработке документа, на осуществление заявленных планов до 2024 года потребуется не меньше 100 миллиардов рублей. К 2030 году объем инвестиций должен увеличиться до 180 миллиардов рублей, пишет "Российская газета".

Глава Минкомсвязи Константин Носков уточнил, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика" появится отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту.

Одна из основных целей стратегии - добиться, чтобы доля крупных и средних компаний, органов государственной власти и подведомственных организаций, использующихв своей деятельности, достигла 10% к 2024 году и 20% к 2030 году.

Кроме того,через пять лет должна войти в десятку стран-лидеров по количеству статей по искусственному интеллекту в лучших научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science (по итогам 2018 года страна была примерно на 30-м месте), а к 2030 году - в топ-10 стран по индексу цитируемости. "Это серьезный вызов", - констатировал управляющий директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Владимир Авербах во время обсуждения проекта стратегии в Аналитическом центре при правительстве РФ.

Искусственный интеллект становится новым электричеством. В ближайшие четыре года объем мирового рынка продуктов, использующих "машинный разум", увеличится более чем в 4,5 раза и достигнет $890 млрд. "Развитие рынка предопределено высокой степенью влияния технологий искусственного интеллекта на все отрасли экономики", - отмечает Александр Малахов, начальник управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра при правительстве РФ. По его словам, более 30 стран уже признали критическую важность искусственного интеллекта для развития национальной экономики и приняли документы в этой области. Основным приоритетом в сфере развития искусственного интеллекта разработчики стратегии предлагают сделать создание правового поля для оборота данных в России.

В стратегии сделан акцент на необходимости поддержки отечественных компаний, занимающихся разработками в сфере компьютерного зрения, машинного обучения, технологий распознавания речи. Еще одним важным направлением авторы документа считают развитие образования в области технологий искусственного интеллекта, центров компетенций и коллективного доступа к технологиям.