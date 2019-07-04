Власти и бизнес спорят об обязательности установки счетчиков

4 июля. FINMARKET.RU - Вчера на заседании комиссии РСПП по ЖКХ представители Минстроя и Минэкономразвития и участники рынка обсуждали судьбу индивидуальных приборов учета тепла. Ранее Минстрой предложил отменить обязательную установку индивидуальных тепловых счетчиков в новостройках (норма действует с 2012 года), объяснив это невозможностью даже при их наличии определить фактически потребленный объем энергии: при снижении температуры в соседних помещениях для поддержания привычной температуры требуется большее количество тепла. Теперь ведомство предлагает оставить решение об установке счетчиков за гражданами, пишет "Коммерсант".

Позицию Минстроя участникам заседания вчера представила глава департамента развития ЖКХ Светлана Никонова, сразу заявившая, что "оприборивание граждан любым путем" неприемлемо для решения задачи повышения энергоэффективности. Приоритетом, по ее словам, должна быть установка общедомовых приборов учета и расчет распределения поставленного тепла внутри дома. Ранее схожие идеи высказывал Центр стратегических разработок, предлагавший снизить государственное влияние на ЖКХ и стимулировать самих жильцов к самостоятельной модернизации их недвижимости, в том числе к повышению ее энергоэффективности.

Категорически против отмены счетчиков вчера выступило Минэкономразвития, настаивавшее на последовательности политики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности жилья. Глава профильного департамента Минэкономразвития Дмитрий Денисов оценил экономию от использования индивидуальных приборов учета в 20%. Впрочем, ведомство предлагает пойти даже дальше - рассмотреть вопрос об их обязательной установке и во "вторичном" жилом фонде.

Разошлись и мнения представителей отрасли. Глава правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая отметила, что за годы реализации закона "Об энергоэффективности" (с конца 2009 года) "мало где достигнут необходимый уровень приборности" (в особенности по теплу и воде). "Если мы хотим решать проблему энергоэффективности, давайте начинать с экономических стимулов",- предложила она. Генеральный директор ООО "Данфосс" Михаил Шапиро высказал мнение, что индивидуальный учет в новом строительстве все же должен быть обязательным - такая модель позволяет снизить нагрузку на теплоснабжающие компании, "иначе 30% тепла выбрасывается".