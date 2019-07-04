Биометрическую систему пустят на борьбу с мошенниками

4 июля. FINMARKET.RU - Единая биометрическая система (ЕБС) будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому паспорту. Об этом "Известиям" рассказали в российских банках, информацию подтвердили в "Ростелекоме" (оператор ЕБС). Такую функцию можно будет настроить в рамках внутренних операций банков, и соответствующим законопроектом, внесенном в Госдуму, это предусмотрено.

Сейчас в соответствии с законодательством, ЕБС может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов. Однако в будущем банки сами смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с применением ЕБС, в их число может войтис мошенничеством, добавили в "Ростелекоме".

Представители крупнейших российских банков рассказали "Известиям", что рассматривают ЕБС как основной инструмент борьбы со злоумышленниками, желающими получить банковские услуги по поддельному паспорту. Планы использовать ЕБС для борьбы с преступниками "Известиям" подтвердили в Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, "Тинькофф", Банке Хоум Кредит, Сбербанке, банке "Ренессанс Кредит" и Россельхозбанке.

Многие организации уже используют собственные биометрические механизмы для предотвращения мошенничества, однако это не позволяет полностью застраховаться от кредитования по ложным данным. Так, благодаря биометрии в прошлом году в Почта Банке удалось предотвратить порядка 5 тыс. потенциальных мошеннических действий, рассказал руководитель дирекции биометрических технологий организации Андрей Шурыгин.

Тинькофф-банку с помощью распознавания лиц за последние три года удалось в шесть раз снизить кредитное мошенничество, рассказали в его пресс-службе. Там подчеркнули, что технология позволяет ежемесячно экономить десятки миллионов рублей.

По словам Олега Лагуткина, гендиректора Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" (выступает основным поставщиком сервиса распознавания внешности), в 2018 году система помогла банкам-партнерам сэкономить более 1 млрд рублей за счет предотвращения мошеннических действий.

При полном проникновении ЕБС риск предоставить услугу злоумышленнику по чужому паспорту исключен, полагает директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. Однако у биометрии есть побочный эффект: известны случаи, когда система не распознает одного и того же человека из-за того, что он, например, постригся или посетил стоматолога, после чего у него опухло лицо.постоянно развивается, поэтому скоро и эти нюансы будут устранены.

Хотя сбор биометрии идет уже год, статистики по количеству сдавших биометрию клиентов нет. В июне опрошенные "Известиями" крупнейшие банки рассказывали, что число желающих сдать слепки лица и голоса исчисляется только сотнями, а в некоторых банках - даже десятками человек.