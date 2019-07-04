Экономические отношения РФ и Италии развиваются успешно, несмотря на санкции

4 июля. FINMARKET.RU -не была заинтересована в введении санкций в отношении экономических связей с Италией, но не могла действовать избирательно при выработке ответных мер, поскольку зав отношении Москвы голосовали все страны ЕС, заявилРФ Владимир Путин. "У нас, действительно, особые, проверенные временем отношения с Италией. (...) Этот капитал взаимного доверия и партнерства мы высоко ценим. Конечно же, мы учитывали этот факт. И у нас не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией", - сообщил В.Путин накануне визита в Италию в интервью газете Corriere della Sera, опубликованном на сайте Кремля.

Но дело в том, подчеркнул президент, что, принимая ответные меры - против введенных нелегитимных санкций, - мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках ВТО. "Добавлю, что решение о введении санкций против РФ принимались Еврокомиссией и за них голосовали все страны ЕС", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что "первый шаг должен сделать тот, кто их (санкции) инициировал - то есть Евросоюз". "Тогда Россия сможет отменить введенные ответные меры. Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками", - сказал В.Путин, выразив надежду, что "мы сможем с взаимной пользой развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее".

Он также подчеркнул, что "упомянутые ответные российские меры носят локальный характер и не мешают нам в целом успешно развивать инвестиционное взаимодействие и производственную кооперацию". В подтверждение своих слов В.Путин обратил внимание на то, что ни одна итальянская компания не ушла с российского рынка, а на недавнем Петербургском экономическом форуме были подписаны перспективные двусторонние контракты в промышленности, газовой и нефтехимической отраслях.

Президент РФ считает, что российско-итальянские экономические отношения развиваются успешно, несмотря на санкции. "Италия - один из основных торговых партнёров нашей страны (по итогам 2018 года - пятое место после КНР, ФРГ, Нидерландов и Белоруссии) в мире. В России представлено около 500 итальянских деловых структур", - сказал В.Путин..

Он рассказал, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на 12,7% до $26,9 млрд, а накопленные прямые инвестиции из Италии к началу этого года достигли $4,7 млрд. Президент добавил, что российские инвестиции в Италии составили $2,7 млрд. По словам В.Путина, сейчас прорабатывается ряд крупных инвестиционных проектов в России с итальянским участием.

"Это - проекты в сфере ветряной энергетики компании "ЭНЕЛ", строительство химического предприятия в Самарской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области с участием "Мэр Текнимонт", новое производство макаронных изделий компании "Барилла"", - сказал Путин. Он отметил, что итальянская Eni и "Роснефть" вместе участвуют в разработке месторождения "Зохр" в Египте. "Хочу поблагодарить наших итальянских деловых партнёров за принципиальную позицию в пользу углубления деловых связей. Мы это высоко ценим и рассчитываем, что российско-итальянское экономическое сотрудничество будет и впредь служить на благо наших стран и народов",- сказал В.Путин.