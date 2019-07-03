Нацпроекты повышают производительность труда

Нацпроекты положительно сказываются на повышении производительности труда, полагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он называет компоненты, необходимые для решения этой задачи

3 июля. FINMARKET.RU - Реализуемые в РФ национальные проекты положительно сказываются на повышении производительности труда, считает министр экономического развития Максим Орешкин. "Понятно, что все нацпроекты, которые у нас есть, они де факто ведут к повышению производительности труда", - сказал министр на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде. Так, по мнению министра, "повышение качества здравоохранения ведет к тому, что люди меньше болеют, становятся более активными, и это, очевидно, повышение производительности труда".

"Инвестиции в образование - это повышение квалификации, это новые знания, новые навыки, повышение производительности труда. Поэтому все, что сейчас делается, это как раз ведет к росту производительности труда", - заявил М.Орешкин.

Говоря об основных вызовах в решении задачи повышения производительности труда, министр перечислил три компонента. "На каком оборудовании мы работаем. Это касается не только промышленности, но и сферы услуг, социальный сектор, и госуправление. Второй компонент - это люди, качество человеческого капитала, уровень образования, уровень квалификации. И третье направление, на котором мы сегодня делаем акцент, - как эти люди и это оборудование вместе эффективно работают, насколько они эффективно вместе сопрягаются. По этим трем элементам можно смотреть любую сферу: промышленные предприятия, инвестиции, человеческий капитал, эффективность использования", - сказал глава Минэкономразвития.

М.Орешкин отметил, что предстоит "долгая, упорная работа над каждым из этих элементов, и эта работа имеет два эффекта".

"Эффект "здесь и сейчас" - это увеличение производительности труда, увеличение эффективности, прибыльности конкретного предприятия. Но главный эффект носит долгосрочный характер: изменение культуры и сознания людей, менеджмента, собственников. И этот эффект носит очень долгосрочный характер: 5, 10, 15 лет. Достижение этого результата, на самом деле, самая главная цель, над которой все мы вместе будем очень активно работать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о судьбе нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", министр сказал, что он не заканчивается после 2024 года. Он подчеркнул, правительство будет продолжать повышатьтруда.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на форуме, высказал мнение, что для повышения производительности труда необходимо, чтобы большую часть предложений по оптимизации трудового процесса вносили рядовые работники, руководители же должны лично контролировать процесс внедрения.

"Эта работа (оптимизация производства) не делается "сверху вниз". И мы совершали такие ошибки, когда пытались как-то регламентировать и начать сравнивать заводы и цеха по количеству поданных рационализаторских предложений, попытка премии давать за предложения, не работает. Потому что как только это пойдет в режиме директив, приказов, распоряжений, это перестает работать. Ключевое все-таки, настаиваю на этом тезисе, - это работа по изменению сознания людей. Она требует времени" - сказал С.Кириенко.

"Я согласен с тем, что лучше всего знают потенциал улучшения люди на рабочих местах. Правильная система заключается в том, когда минимум 70% предложений по повышению производительности труда дадут не руководители, а рядовые работники. На старте они достаточно критичны, потому что не понимают, как это аукнется с точки зрения заработной платы, но, если они поверят в это, они дадут максимум", - отметил он.

Вместе с тем, по словам С.Кириенко, "вот это самое заражение идеей, изменением сознания, должно быть только "сверху вниз". "Опасность, заключается в том, что руководитель, увидев, к примеру, поликлинику, в которой сократилась очередь, загорается, приезжает, подписывает приказы, устанавливает KPI (коэффициент эффективности работы) и после этого контролирует это раз в месяц - это смерть. Если первый руководитель этим не болеет, если он не смотрит, что конкретно происходит в регистратуре в поликлинике или как конкретно передается деталь от одного станка к другому. Это не делается из офиса. Главная вещь - идите на рабочее место. И идите лично. Если первый руководитель не будет этого делать, - лучше не начинать", - подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ.

Всероссийский форум "Производительность 360", собравший более 600 участников из регионов, проходит в Нижнем Новгороде 2-3 июля. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализация нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".