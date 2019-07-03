Рост ВВП снижает долю теневой экономики лишь до определенной границы

3 июля. FINMARKET.RU - Ростна душу населения снижает долю теневой экономики лишь до определенного уровня, после чего есть основания предполагать его дальнейший рост - U-образная кривая взаимозависимости подтверждена в работе Института экономики труда (IZA).

IZA опубликовал работу, созданную Фридрихом Шнайдером из университета Линца и Дань Фрэнком У из Международного валютного фонда (МВФ), пишет "Коммерсант" . Работа исследует широкие данные о динамике ВВП вместе с другими факторами базы данных MIMIC, охватывающей 158 стран в период с 1991 по 2015 годы, и полемизирует с достаточно хорошо известными работами (в первую очередь со статьей 2008 года Рафаэля Ла Порта и Андрея Шлейфера), показывающими на менее подробных выборках, что в современных экономиках доля "тени" достаточно монотонно снижается с ростом ВВП на душу населения.

Теневаяв мире очень распространена, в базе данных MIMIC в среднем с 1991 года она составляет 31,9% среднего ВВП. Как отмечают авторы исследования, нет оснований считать, что значительную часть ее составляет криминальная деятельность.

В работе подтверждается предположение, что в целом размер теневой экономики в конкретном ВВП определяется сравнительным соотношением совокупной факторной продуктивности (СФП) в "тени" и формальном секторе - но лишь до определенного момента: IZA несколькими способами демонстрирует, что после "провала тени" при достижении определенного уровня ВВП на душу населения доля неформального сектора в экономике начинает расти (хотя и существенно медленнее, чем падала). Возможно, дело в том числе в более свежих данных, с которыми работает IZA, и более широком страновом охвате.

Так, база MIMIC дает более подробные данные о структуре ВВП стран Персидского залива, части Азии и по Восточной Европе - при этом в нее уже попали данные о "тени" в мировом ВВП после старта интернациональной кампании по цифровизации налоговых данных, борьбы с офшорами под флагом G20 и реакции "тени" на финансовый кризис 2008 года. Как показывает практика, например России, посткризисные движения размера "тени" в последние десятилетия могут быть быстрыми и сильными.

Каких-либо сильных предположений о причине U-образной формы зависимости размера "тени" от богатства народов Шнайдер и У не делают, хотя описывают круг возможных направлений поиска - в том числе изменение форм занятости в развитых экономиках, изменения в участии в труде женщин и более тяжкое регуляторное бремя в развитых экономиках. Связанным с этой проблемой Шнайдер и У считают развитие гибких форм занятости, популярного способа противостояния "тени": по их расчетам, увеличение такой занятости в среднесрочной перспективе действительно снижает уровень неформальной занятости и ее долю в производстве ВВП, но долгосрочно, видимо, бесполезно.

Авторы исследования не скрывают, что удивлены полученными выводами, в которых они, впрочем, уверены: "вопреки всем высказанным ранее мнениям и нашим собственным эмпирическим наблюдениям, это должно быть совершенно ясно - принятие жестких мер для радикального сокращения или даже уничтожения теневой экономики не должно считаться наилучшим и первоочередным решением (для поддержки роста ВВП") ни в какой период развития",- говорится в работе.

Находка IZA и по форме напоминает устройство "ловушки средних доходов" и, возможно, связана с ней содержательно: можно предположить, что процесс реорганизации рынка труда и структуры инвестиций при достижении определенного уровня ВВП на душу населения устроены сложнее, чем предполагалось ранее, и не исключено, что "тень" является необходимым элементом в этом процессе. Сложнее предположить дальнейшую зависимость "тени" от более высокого ВВП - не исключено, что через 10-15 лет в наиболее богатых экономиках после определенного порога "тень" вновь будет относительно сокращаться. Как напоминает "Коммерсант", исследования "ловушки средних доходов" предполагали, что их может оказаться несколько.