Работа над проектом ИПК зашла в тупик

3 июля. FINMARKET.RU - Ситуация с новой пенсионной реформой, как уже успели окрестить индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), зашла в тупик. Концепция была одобрена с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным, Минфин привел законопроект в соответствие с этим условием. Однако новый документ не устроил Центробанк, который фактически является главным разработчиком проекта пишут "Известия", ссылаясь на источники, близкие к правительству, Минфину и ЦБ. Они рассказали, что на прошлой неделе состоялось внутреннеев Банке России, и его председатель Эльвира Набиуллина выразила сомнение, что в таком формате система заработает. Эксперты, опрошенные "Известиями", согласны с главой ЦБ: без автоподписки или хотя бы авторегистрации новая пенсионная реформа обречена на провал. По мнению главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, если законопроект ИПК не будет внесен до октября месяца, вряд ли есть шанс на появление этой системы.

Обсуждать законопроект, который никто не видел, очень сложно. Один из собеседников "Известий" рассказал, что только в этом году документ готовились опубликовать для общественного обсуждения не менее семи раз. Но в последний момент эти планы срывались из-за опасения общественного резонанса. Теоретически Минфин может внести законопроект и без согласия ЦБ, поскольку именно финансовое ведомство обладает правом законодательной инициативы. Но, как утверждают собеседники "Известий", делать этого не хочет, не имея консолидированной позиции с соавтором документа.

"Минфин и ЦБ продолжают работу над законопроектом, планируем представить его для общественного обсуждения. Наша задача — сделать механизм ИПК максимально комфортным для граждан, сохранив при этом добровольность участия", — сообщили газете в пресс-службе Минфина.

Эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что при полной добровольности система ИПК "не полетит".

"Текущая неофициально "протекшая" в СМИ концепция ИПК будет простым переименованием счетов ОПС (обязательного пенсионного страхования). ИПК станет разновидностью НПО — негосударственного пенсионного обеспечения, действующего вс 1998 года", — уверен гендиректор компании "Пенсионные и актуарные консультации" Евгений Якушев.

По его словам, единственным отличием ИПК от НПО будет тот факт, что ИПК предполагает одну пенсионную схему, описанную в законе, и невозможность воспользоваться средствами до выхода на заслуженный отдых.

"ИПК нежизнеспособен: в крупных корпорациях уже есть собственные пенсионные программы, остальным выгоднее самостоятельно копить на ИИС (индивидуальных инвестиционных счетах), — полагает главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. — Механизм может заработать, если будет сфокусирован на неработающих в госсекторе гражданах с доходами выше среднего".