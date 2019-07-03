Как работодатели пытаются сэкономить на налогах и страхвзносах

3 июля. FINMARKET.RU - Отраслевое лобби частных агентств занятости заявило о выявлении опасной практики оформления офисных работников как самозанятых. Это позволяет компаниям экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.

Об активности недобросовестных работодателей заявили в Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). Речь идет о схеме, в которой компании нанимают работников не по трудовому договору, а привлекают к сотрудничеству работника, зарегистрированного в качестве самозанятого. "При этом объяснить нахождение человека на рабочем месте можно тем, что он арендует данную площадь у кадровой компании, подкрепив это соответствующим договором", - поясняют в АЧАЗ.

Как напоминает "Коммерсант" , режим налогообложения самозанятых освобождает их от подоходного налога и НДС в обмен на 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% - при продажах ИП и юрлицам. При этом доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн руб. Эксперимент с начала года проводится в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Наем офисных сотрудников под видом самозанятых позволяет работодателям избегать уплаты налогов по стандартной ставке (13% для резидентов и 30% - для нерезидентов РФ) и страховых взносов (еще 30% фонда оплаты труда). В отдельных случаях компания может рассчитывать на льготы от государства.

Гендиректор Екатерина Горохова говорит, что "схема с самозанятыми не только основана на уходе от уплаты налогов, но и вынуждает необоснованно заключать с сотрудниками гражданско-правовые договоры вместо трудовых, что лишает их права на отпуск и социальные выплаты". При этом, по ее словам, бизнес при таких схемах рискует не меньше, поскольку сознательно идет на работу с самозанятыми через кадровые- а регулятор вправе привлекать как агентства, так и заказчиков к солидарной ответственности.

По словам члена набсовета АЧАЗ, советники практики трудового права Baker McKenzie Евгения Рейзмана, отдельные руководители пытаются использовать частные агентства занятости, уговаривая их заключить такие же гражданско-правовые договоры со своими бывшими работниками, как с самозанятыми. В случае проверки такие агентства будут оштрафованы, а отношения работодателей с псевдо-"самозанятыми" будут признаны трудовыми

Между тем в ФНС "Коммерсанту" заявили, что не разделают мнения агентств о распространенности такой практики. "Нам приходилось делать отдельным организациям предупреждения о недопущении подмены самозанятым работника - но системной проблемы пока нет, ведь теперь подобные действия становятся заметными практически в режиме онлайн",- сообщили "Ъ" в пресс-службе ФНС. Кроме того, в службе напомнили, что в первый год эксперимента штрафовать за нарушение закона самих самозанятых не планируют.