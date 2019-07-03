За импортируемыми товарами будут следить по документам об их ввозе и продаже

3 июля. FINMARKET.RU - С июля до конца 2019 г. в России будет проходить эксперимент по внедрению нового вида контроля за импортом - системы документальной прослеживаемости. Такое постановление в конце июня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подлинность копии документа, подтвердил "Ведомостям" представитель аппарата правительства. Эксперимент коснется 10 товарных групп - от бульдозеров и экскаваторов до детских колясок и бытовой техники. Участвовать в эксперименте бизнес будет добровольно. До конца года Минфин должен отчитаться перед правительством об итогах эксперимента. Если он пройдет удачно, документальная прослеживаемость станет обязательной, говорит федеральный чиновник.

Документальная прослеживаемость товаров сократит долю нелегального оборота товаров, не усложняя процедуры оформления товаров и не накладывая дополнительной нагрузки на участников рынка, говорит представитель Минфина.

Правила документальной прослеживаемости еще не утверждены. Проект поправок в Налоговый кодекс, описывающих их, Минфин опубликовал только на прошлой неделе. Согласно законопроекту маркировать такиене нужно, каждой партии присваивается регистрационный номер, а каждому товару из нее - порядковый. Компании, платящие НДС, включают эти номера в счет-фактуру, а остальные - в документ об отгрузке. Следить за товаром власти перестанут после того, как он будет утилизирован, продан (но не индивидуальному предпринимателю) или реэкспортирован. Бизнес об операциях с такими товарами должен отчитываться перед налоговиками - те, кто платит НДС, - в декларации, а остальные - в специальном ежеквартальном отчете.

Иначе придется заплатить штраф. Если компания не отчиталась о товаре или сделала это не вовремя, но рисков налогового нарушения нет, штраф - 5% стоимости товара, но не менее 5000 руб. за каждый документ. В остальных случаях - 10% и 1000 руб. соответственно.

Как объясняет федеральный чиновник, новый контроль должен дополнить Автоматизированную систему контроля за уплатой НДС (АСК НДС-2). АСК НДС-2 отслеживает финансовые потоки, но не идентифицирует конкретные товары. Включение в систему данных о товарных потоках поможет улучшить контроль, говорит партнер Taxology Алексей Артюх: например, новая система поможет бороться со схемой, когда однодневки покупают у импортера товар по заниженной цене и перепродают в несколько раз дороже, а НДС с разницы в цене бюджет не получает. АСК НДС-2 и сейчас может выявить посредника, но система сквозного контроля позволит увидеть транзакции по всей цепочке, согласен федеральный чиновник.