Россия потеряла двух безвизовых партнеров

2 июля. FINMARKET.RU - Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновленную версию своего Индекса паспортов мира, оценивающего их по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз.

Индекс оценивает паспорта стран по предоставляемой ими свободе перемещения, пишет "Коммерсант"

Первую строчку новой версии индекса заняли Япония и Сингапур, чьи паспорта, как и 3 месяца назад, позволяют посещать без необходимости оформлять визу 189 стран мира. Южная Корея, которая еще недавно разделяла с ними 1-е место, теперь располагается на 2-й строчке вместе с Германией и Финляндией: у каждой из них в активе 187 направлений для безвизового посещения. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Как отмечает Henley & Partners, изменения в первой десятке индекса связаны прежде всего с политикой Пакистана, который, пытаясь привлечь туристов и стимулировать таким образом рост своей экономики, теперь предлагает визу по прибытии гражданам 50 стран, включая Финляндию, Швейцарию, Испанию и Мальту. А США и Великобритания, которые еще 4 года назад возглавляли этот рейтинг, с тех пор неизменно теряют свои позиции. Сейчас обезанимают 6-ю строчку рейтинга. Их граждане могут посещать без183 страны. Пакистана в их числе нет.

в новом рейтинге занимает 51-е место. Таким образом, за квартал страна опустилась сразу на 4 позиции. Россияне могут посещать без визы 116 стран, против 118 тремя месяцами ранее и 120 - по итогам 2018 года.

Выше всех из постсоветских республик в этом рейтинге располагаются Литва и Латвия - 9-е и 10-е места соответственно. Украина занимает 44-ю строчку , ее граждане могут посещать без визы 126 стран. Грузия расположилась на 52-м месте со 113 безвизовыми партнерами в активе - сразу вслед за Россией.

Последнее место в рейтинге занимает Афганистан, чей паспорт позволяет посещать без виз лишь 25 стран (в предыдущем квартале позволял посещать 30 стран).