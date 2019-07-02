Больше половины россиян хотят работать после достижения пенсионного возраста

2 июля. FINMARKET.RU - Больше половины россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста. Так, 56,3% граждан России хотят продолжать работать после выхода на пенсию. Об этом говорится в опросе Роструда, пишут "Известия". Причем большинство респондентов (34,5%) рассчитывают трудиться на государственном предприятии, и только 7,4% предпочли бы частную компанию. 15,8% россиян на пенсии хотели бы открыть свое дело, 23,2% — работать из дома, и пятая часть (19,1%) — заниматься чем-то другим. Это первый опрос, проведенный Рострудом после повышения пенсионного возраста. Аналогичное исследование делал ВЦИОМ до реформы — в 2015 году. Тогда продолжать работать после выхода на отдых хотели более трети трудоспособных россиян (37%).

По данным Роструда, 27,1% граждан не хотели бы работать в это время. Оставшиеся 16,6% опрошенных не задумывались о планах после выхода на заслуженный отдых. Треть респондентов (30,1%) на пенсии хотели бы продолжать трудиться по специальности, 25% предпочли бы перейти на менее сложную работу и неполный график. При этом, достигнув предпенсионного возраста, 27,6% намерены получить дополнительное образование, которое позволит им найти удаленную работу.

Возможность людей в пенсионном возрасте трудиться зависит от готовности работодателя их принять, считают 77,6% опрошенных. 11,8% уверены, что зарабатывать в этот период сможет любой, кто этого хочет. И только 10,5% респондентов ответили, что трудоустроиться на пенсии помогут профессиональные навыки и квалификация.

Мнение работодателей не всегда объективно по отношению к гражданам старшего возраста и часто продиктовано сложившимися стереотипами, заявил "Известиям" замруководителя Роструда Денис Васильев. "Поэтому одной из важнейших задач сегодня выступает создание условий для продолжения трудовой деятельности граждан старшего возраста, в том числе их переобучение", — подчеркнул он. Замруководителя федеральной службы напомнил, что с этого года во всех регионах России разработаны программы переобучения предпенсионеров и, по данным на середину июня, более 17 тыс. человек уже направлены на курсы.

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Там добавили, что отказы из-за возраста наиболее специфичны для группы людей 56–60 лет, в то время как предложения с низкими зарплатами значительно чаще волнуют людей в возрасте 45–50. Интересно, что у граждан 56–60 лет проблема с поиском работы с хорошей оплатой встречается реже. Скорее всего, это связано с тем, что в предпенсионном возрасте в принципе сложно устроиться, поэтому вопрос денег уходит на второй план.

Одна из основных предпосылок, по которой россияне хотят продолжать работать, — это дополнительный доход, считает профессор РАНХиГС Александр Щербаков. А неготовность нанимать предпенсионеров и людей старше, по его мнению, обусловлена тем, что в России до сих пор очень много вакансий подразумевают большие энергетические затраты. Одновременно растет сектор позиций, где необходимы знания в области информационных технологий, но работодатели предпочитают брать на эти места молодых соискателей.