Грани между "мужскими" и "женскими" профессиями стираются

2 июля. FINMARKET.RU - Грани между "мужскими" и "женскими" профессиями начали стираться. Об этом рассказал "Российской газете" гендиректор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

"Международное движение WorldSkills International поддерживает позицию, что мастерство не зависит от гендера", - сказал он. Эту идею разделяют порядка 50 из 80 членов организации. Однако молодых мужчин, выбравших рабочие, в мире почти в три раза больше, чем женщин. При этом девушки составляют лишь 26% от всего числа молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, принимающих участие в чемпионатах по профессиональному мастерству. В России этот процент выше - 34%.

По словам Уразова, в последнее время девушки стали участвовать и побеждать в чемпионатах WorldSkills в том числе по профессиям, которые раньше были им неинтересны - связанным со строительством, промышленным производством, обслуживанием транспорта, требующим серьезной физической подготовки. Некоторые из них доходили до национального чемпионата. Значит, они прошли отбор на уровне колледжа, региона и округа, обойдя всех конкурентов.

Если в 2018 году единственная участница среди сварщиков на чемпионате России Диана Багаутдинова произвела фурор на всю страну как выбором профессии, так и лучшим результатом, то на прошедшем в Казани национальном финале в этом году девушки участвовали и занимали призовые места по таким неочевидным компетенциям, как "Облицовка плиткой", "Производство мебели", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Окраска автомобиля", "Укладка напольных покрытий", "Промышленная автоматика", "Инженерия космических систем".

В других блоках WorldSkills, связанных со сферой услуг, творчеством и дизайном, среди конкурсантов традиционно преобладают девушки. Однако здесь сокращается число чисто "женских" компетенций. Так, молодые люди стали участвовать в соревнованиях по преимущественно женским компетенциям "флористика", "медицинский и социальный уход", "парикмахерское искусство", "лабораторный медицинский анализ", "преподавание в младших классах", "кондитерское дело". Примечательно, что мужчины традиционно преобладают в "поварском деле" - а это самая популярная профессия по количеству участников в мировом масштабе WorldSkills.

Интересны компетенции, где участников - девушек и юношей - поровну. Например, это "Ювелирное дело", "Ресторанный сервис", "Ландшафтный дизайн", "Сервис на воздушном транспорте".

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в том, что женщины осваивают мужские профессии, и наоборот, нет ничего необычного. Происхождение чисто "мужских" или чисто "женских" профессий связано с разными аспектами, в том числе с физическими способностями. По мере развития технического прогресса и автоматизации физических трудовых функций эта особенность перестает быть барьером для освоения профессии.