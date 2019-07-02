Для топ-менеджеров госкомпаний введены новые KPI

2 июля. FINMARKET.RU - Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня, пишут "Ведомости".

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависетьруководства госкомпаний.

Впервые методику применения KPI для госкомпаний правительство ввело в 2014 г. С тех пор они были внедрены в 80% госкомпаний, говорит представитель Минэкономразвития.

Большинство KPI остались прежними – это финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка. Но появились и новые – госкомпании должны будут помогать правительству выполнять майский указ президента Владимира Путина. Среди новых KPI, рекомендованных правительством, – отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Рост инвестиций – одна из основных целей майского указа президента, к 2024 г. их доля в ВВП должна увеличиться до 25%.

Минэкономразвития рассчитывает, что благодаря нацпроектам темпы роста ВВП превысят 3% уже с 2021 г. В основном за счет инвестиций, от которых министерство ждет настоящего рывка в 2020 г.: их рост должен ускориться более чем вдвое до 7,6%, а затем держаться на уровне выше 6% до 2024 г. Пока ускорить рост инвестиций не получается: по данным Росстата, в I квартале инвестиции выросли всего на 0,5% в годовом выражении.

Среди других новых KPI – доля конкурентных закупок и сокращение непрофильных активов. По данным Счетной палаты, в 2018 г. госкомпании отдали единственному поставщику 36,1% заказа, информация о котором была раскрыта (16,5 трлн руб.), а число оснований для заключения таких неконкурентных контрактов с 2014 г. удвоилось. Также для каждой компании будут установлены отдельные отраслевые показатели, рассказывает представитель Минэкономразвития.

От того, достигнуты ли KPI, зависят премии менеджмента по итогам года. Раньше основным показателем было отношение долга к EBITDA. Теперь KPI, которые должны обязательно учитываться, стало больше – менеджмент может лишиться денег из-за долгов по зарплате сотрудников, а руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, например, если не растут продажи гражданской продукции. Основания для сокращения премий – это рекомендации, у каждой компании своя специфика и нужен гибкий подход, говорит представитель Минэкономразвития.

Госкомпании не раскрывают бонусы топ-менеджеров, указывая в отчетности общую сумму премий. Например, «Роснефть» в прошлом году потратила на правление почти 3 млрд руб., а «Газпром» – 1,5 млрд руб., говорится в отчетности компаний.

На практике премии топ-менеджмента редко сокращаются из-за недостижения KPI, говорит партнер "Экопси консалтинга" Григорий Финкельштейн, компании стараются не допустить этого и часто используют размытые методики расчета KPI. Но Минэкономразвития планирует усилить контроль за выплатой премий. Следить за этим будет Росимущество, в том числе с помощью директив, его сотрудники тоже будут отвечать за выполнение KPI. А сама система KPI должна быть закреплена в законе о государственном и муниципальном имуществе, проект которого разрабатывает Минэкономразвития, рассказывает его представитель.