Цены на мясо могут вырасти на 10%

2 июля. FINMARKET.RU -наптицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали "Известиям" в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

Добавки - аминокислоты, жиры, ферменты - вначале по умолчанию, без отдельного упоминания, включались в категорию "Продукты, используемые для кормления животных" (код ТН ВЭД 2309 90) и их импортеры могли платить НДС 10%, пояснил "Известиям" исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.

Однако в последние годы возникли различные трактовки постановления. И в декабре 2018 года кабмин принял поправки, в которых было четко прописано: кормовые добавки входят в льготную категорию. Эти поправки вступили в силу 1 апреля 2019 года.

Но ситуация с продукцией, ввезенной до этого периода, осталась неопределенной. В конце мая в Минсельхозе прошло совещание, на котором обсуждался этот вопрос.

Согласно позиции Министерства сельского хозяйства, изложенной в протоколе, уточнения носят редакционный характер и не изменяют правовое регулирование вопросов, связанных с налогообложением кормовых добавок. Цель поправок в постановление - снятие правовой неопределенности в отношении корректной ставки НДС для одних и тех же товаров при реализации и при ввозе в РФ, а также обеспечение единообразного правового подхода.

По мнению бизнес-сообщества, ставка НДС в 10% должна применяться как к кормовым добавкам, ввезенным после 1 апреля 2019 года, так и задекларированным до этой даты. Но в Минфине считают иначе. Из протокола следует, что ведомство проинформировало компании-импортеры о необходимости доплатить НДС за последние три года - как пояснили "Известиям" в Национальном кормовом союзе, это срок исковой давности. До 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость составляла 18%, с 1 января - 20%. Таким образом, импортеры, перечислившие льготные 10%, должны добавить еще 8-10%.

"По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4-7 млрд рублей", - сказано в протоколе Минсельхоза. Федеральная таможенная служба уже начала проверки компаний.

Минсельхоз констатировал: в структуре себестоимости производства продукции животноводства существенными являются расходы на корма. Поэтому "применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность (предприятий отрасли) и приведет к удорожанию конечного продукта", сказано в протоколе.

В Минсельхозе предлагают вновь внести изменения в постановление и распространить его действие на кормовые добавки, ввезенные с 1 января 2016 года. Чтобы не допустить "ухудшения положения отечественных сельхозпроизводителей", по мнению ведомства, нужно также "поручить ФТС России и правоохранительным органам остановить проверки компаний-импортеров". Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство, сказано в протоколе.