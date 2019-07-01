"Упрощенку" упрощают до 1%

1 июля. FINMARKET.RU - Правительствов ближайшее время обсудит и, видимо, примет поправки к законодательству, вводящие новый принцип уплаты страховых взносов в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей (ИП). Схема "1% с разницы доходов и расходов" выгодна некрупными менее невыгодна крупным. Она в целом соответствует судебной практике, определенной позицией Верховного суда в 2017 году, пишет "Коммерсант"

Серия совещаний по реализации нацпроектов, которую проводит в субъектах РФ первый вице-премьер Антон Силуанов, изначально была нацелена на доведение до региональных властей идеологии федерального центра: все необходимые ресурсы у Минфина есть, и доступ к ним ограничен скоростью разворачивания региональных инициатив по "приземлению" нацпроектов в конкретных субъектах. Однако, как показало совещание в Новокузнецке 19 июня по реализации нацпроектов по производительности труда, поддержке предпринимательства и экспорту, региональным властям также удается донести до Минфина отдельные потребности, требующие уточнения федерального регулирования.

По итогам этого совещания А.Силуанов дал поручения Минфину, ФНС, Минтруду и АО "Российский экспортный центр" "внести предложения… о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, по формуле 1% от суммы "доходы - расходы". Как сообщили в Минфине в пятницу на запрос "Ъ", министерство уже подготовило предложение об изменении порядка исчисления страховых взносов ИП наи направило его в правительство. "Данное предложение планируется включить в проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период 2020-2022 годов",- пояснили в пресс-службе министерства.

С этого года индивидуальные предприниматели платят в ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования фиксированную выплату (она определяется на каждый год и формирует минимальную сумму пенсионных накоплений, необходимую для формирования пенсионных прав таких лиц, поясняет Минфин, сейчас выплата составляет 29,3 тыс. руб.). ИП с доходом выше 300 тыс. руб., кроме этого, уплачивают дополнительно 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб., но в совокупности не более 234,8 тыс. руб. Взнос на обязательное медстрахование (ОМС) в ФОМС для ИП фиксированный и составляет в 2019 году 6,9 тыс. руб.

При этом каждый ИП сам определяет объект налогообложения, применяемый при УСН. Это может быть "доход" либо "доход-расход". "Однако в настоящее время, независимо от выбранного объекта налогообложения, ИП уплачивают страховые взносы в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс. руб. (без вычета из них расходов), - отмечают в Минфине. - Поэтому предлагается взаимоувязать определение объекта обложения страховыми взносами с объектом налогообложения, выбранным при применении УСН.

То есть для ИП, которые уплачивают налог при УСН с суммы "доход-расход", страховые взносы будут формировать в размере 1% также с учетом вычета расходов из общей суммы доходов. Это создает более комфортные условия для осуществления деятельности ИП".

По словам члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль" Сергея Гебеля, новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы. "Плюс в том, что при небольшом обороте 1% от чистой прибыли будет являться адекватной нагрузкой. Наоборот, при значительных оборотах 1% от прибыли без ограничения верхнего предела суммы страховых взносов повысит эту нагрузку", - говорит он.

При этом принципиально, что фиксированная часть выплат останется обязательной: обнуление дохода за счет вычета расходов или формирование совокупного убытка не повлечет за собой обнуления страховых взносов. Фиксированный платеж для многих - камень преткновения при отсутствии деятельности: фактически деятельность не ведется, а взносы платить необходимо, и большинство их не платит. Но когда налоговый орган принудительно взыскивает суммы платежа - предприниматели спешно официально прекращают деятельность.

Фактически итоговое предложение Минфина правительству лишь приводит нормы по исчислению страховых взносов в соответствие судебной практике.