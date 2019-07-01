Рынок займов МФО вырос на 13% с начала года.

1 июля. FINMARKET.RU - Микрофинансовыйпо итогам 2019 года может вырасти на 35-40 процентов, портфель микрозаймов в этом случае превысит 200 миллиардов рублей, пишет "Российская газета", ссылаясь на, содержащийся в новом рэнкинге микрофинансовых организаций (МФО), подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА).

Число участников микрофинансового рынка за 2018 год и три месяца 2019-го сократилось на 14 процентов - до 1994 компаний. Рынок займов, напротив, продолжает расти: плюс 13 процентов только за 1-й квартал. Займы остаются востребованы как гражданами, так и малым бизнесом.

"Они все так же рассматриваются заемщиками, как "план Б" в случае отказа в банковском кредите", - отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Карина Артемьева. Впрочем, это не означает, что микрофинансовые организации, легально работающие на рынке, выдают займы всем подряд. модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет им предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, это совсем неозначает, что займы МФО выдаются всем желающим и на любые суммы.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), участники микрофинансового сетора внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и эффективно управляют кредитным риском для минимизации потерь.

Многие компании, раньше специализировавшиеся на выдаче "займов до зарплаты", сейчас переходят в более комфортный сегмент среднесрочных займов. Этому способствуют несколько ограничений - ежедневной ставки по займу до 1,5 процента (с 1 июля - 1 процент), максимального размера переплаты (по микрозаймам до 10 тысяч рублей сроком до 15 дней она не может превышать 30 процентов их величины), размера предельной долговой нагрузки (с 1 июля долг по процентам не может превышать двух тел займа), а также применение повышающего коэффициента при расчете достаточности капитала и 100-процентного резервирования с 91 дня по популярным у населения "займам до зарплаты". Усилия ЦБ привели к тому, что рост среднего размера "займов до зарплаты" почти прекратился. По данным НБКИ, в 1-м квартале он увеличился всего на 1,4 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 7,7 тысячи рублей.