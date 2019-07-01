В РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

1 июля. FINMARKET.RU - Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал "Известиям" генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин. Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам.нового поколения повысят безопасность операций, а также сделают процесс более удобным и быстрым, считают эксперты. Однако россияне пока недоверчиво относятся к биометрии, поэтому большой популярностью такие услуги в ближайшее время пользоваться не будут. Новые банкоматы, как ожидатся будут установлены до конца 2019 года.

В Тинькофф банке "Известиям" сообщили, что технология распознавания лиц на данный момент функционирует в тестовом режиме и доступна пока только сотрудникам кредитной организации. Предполагается, что ноу-хау сможет полностью заменить банковские карты, как, например, сегодня при расчетах вместо "пластика" используется смартфон и банковское мобильное приложение, которое генерирует QR-код, уточнили в пресс-службе кредитной организации. При этом там не рассказали, когда банкоматы нового типа будут доступны массовому клиенту.

В пресс-службе Сбербанка на момент публикации не ответили на вопросы "Известий" о сроках распространения новых банкоматов.

В других крупнейших банках также интересуются АТМ с функцией распознавания клиентов по лицу. Так, в МТС-банке рассказали, что в 4-м квартале этого года в ряде салонов сотового оператора установят устройства самообслуживания с возможностью биометрической идентификации для абонентов и клиентов кредитной организации, уточнила руководитель направления цифрового бизнеса, технологий и инноваций МТС-банка Анна Федоренко. Но на первом этапе данные будут сверять с паспортом клиента.

В ВТБ также заинтересованы во внедрении биометрии в сети устройств самообслуживания. Тестирование этой технологии планируется начать в IV квартале 2019 года.

Рассматривает возможность внедрения такой технологии и банк "Зенит". Она заметно упростит процесс взаимодействия с клиентом, которому уже не понадобится "пластик", чтобы получить банковскую услугу, уточнили в пресс-службе кредитной организации. Однако там подчеркнули: вопрос о закупке и внедрении таких машин будет рассмотрен после доработки технологии, которая будет соответствовать всем требованиям "Ростелекома" (он выступает основным оператором Единой биометрической системы).