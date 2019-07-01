МВД придумало новый платеж для мигрантов

1 июля. FINMARKET.RU -России предлагает установить новый платеж за возможность вести трудовую деятельность для мигрантов, которые работают в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязаны оплачивать патент. В ближайшее время министерство предложит соответствующую инициативу для согласования Минтруду и Минэкономики, пишет " "Коммерсант"

Как следует из текста предложений МВД, тех, кого может коснуться новое регулирование, в РФ более 1 млн человек. Из них около 530 тыс. человек находятся в стране на основании РВП и более 600 тыс.- на основании ВНЖ. Сейчас они имеют право работать, заплатив государственную пошлину (1,6 тыс. руб. и 3,5 тыс. руб. соответственно). Как отмечает МВД, это дает им право на социальное и медицинское страхование, а их детям - на посещение детских садов и школ, при этом такие работники не платят социальные взносы.

Те же, кто прибыл в РФ без визы, работают на основании патента и уплачивают 30-60 тыс. руб. в год в бюджет региона проживания. Чтобы избежать этих платежей, иностранные работники стремятся получить РВП или ВНЖ, "не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество", отмечает МВД. Поэтому, по мнению министерства, на тех из них, кто работает по найму у физлиц, необходимо распространить обязательство по покупке патента. Соответствующие поправки МВД предлагает внести в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Впрочем, инициатива МВД может не найти понимания у других профильных ведомств, отмечает источник "Ъ" в правительстве. "Осуществлять контроль работающих по РВП или ВНЖ можно и без введения платежей. Достаточно было бы наладить систему отслеживания тех документов о трудовой деятельности, которые они подают сейчас", - говорит он.

Как отмечает Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, введение аналога патентов для проживающих в РФ по РВП и ВНЖ иностранцев приведет к девальвации этих статусов. Граждане с РВП И ВНЖ являются в какой-то мере кандидатами на получение гражданства РФ, и выводить их из тени на рынке труда логично теми же методами, что и российских граждан,- например, предлагая тем, кто работает на частных лиц, регистрироваться в качестве самозанятых. То же касается и граждан из Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, которые, согласно договору о ЕАЭС, должны иметь равные трудовые права с россиянами на рынке труда РФ.