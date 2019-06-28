Быть или не быть контролю расходов россиян

28 июня. FINMARKET.RU - Замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина заявила вчера о возможности введения системы контроля расходов населения. По ее словам, министерство готовит доклад о легализации бизнеса и планирует предложить рассмотреть такую идею, пишут "Ведомости"

Однако позже представитель Минэкономразвития сообщил, что министерство не разрабатывает такой законопроект и не планирует этого делать. Вопрос выявления необоснованно крупных расходов обсуждается только на экспертных площадках. В Минфине, как говорит его представитель, ничего не слышали об этой идее.

Идея в правительстве не обсуждается, замечает чиновник финансово-экономического блока, хотя к ней периодически возвращаются. На этот раз - регионы, рассказывает другой федеральный чиновник: власти нескольких регионов предложили обсудить такую идею.за расходами может помочь пополнить их бюджеты, объясняет он.

Три года назад власти уже обсуждали возможность введения контроля за крупными покупками на фоне проблем с бюджетом, рассказывали "Ведомостям" федеральные чиновники, хотя и признавали, что никакого проработанного механизма нет. Обсуждалось в том числе введение специальных деклараций для узкого круга лиц, в которых нужно отчитываться о расходах. Но впоследствии от идеи решили отказаться, говорили два чиновника: не ясно, как ее реализовывать.

В мире контроль расходов есть, Россия тоже движется в этом направлении.

Как считает исполнительный директор UFG Wealth Management Андрей Пожитков, если вводить контроль, то постепенно - начать с покупки крупных и дорогих объектов, а если это, например, подарок, узнавать о доходах дарителя.

А управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин отмечает, что данных у Федеральной налоговой службы (ФНС) для такого контроля достаточно.

Однако, считают чиновники, вопрос в необходимости такого массового контроля и затратах на него: выявить людей, чьипревышают доходы, можно, но расходы на такой поиск вряд ли окупятся. В отношении каждого человека придется проводить проверку, чтобы доказать, что доход не был задекларирован. Не ясно и как реализовать такой контроль: за какой период учитывать доходы, как обеспечить конфиденциальность информации деклараций о расходах, говорят А.Пожитков и Д.Костальгин.