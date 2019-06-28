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28 июня 2019 года 09:33
Предустановка российских приложений в гаджеты может стать обязательной
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Сергей Коньков/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вернулось к идее обязательной предустановки отечественного программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны и планшеты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект соответствующих поправок в закон о связи. "Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков - например, карты от "Яндекса", приложение социальной сети "В контакте", антивирусное ПО от "Лаборатории Касперского", - говорится в публикации. Издание отмечает, что это радикально изменит рынок мобильных приложений, так как ряд отечественных разработчиков получат автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России. По словам федерального чиновника, соответствующий проект поправок в закон о связи в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения, пишут "Ведомости". Цель поправок – обеспечить недискриминационный доступ российских разработчиков на глобальный рынок и обеспечивать безопасность использования мобильных устройств, указано в пояснительной записке к проекту Минкомсвязи. В законопроекте Минкомсвязи не указано, сколько российских приложений будут обязаны установить производители и какие это могут быть приложения. Определит это своим решением правительство, следует из поправок: оно сформирует конкретный перечень оборудования, где должны быть предустановлены приложения, и конкретный перечень типов софта, подлежащего обязательной установке. Возможно, это означает, что правительство не будет определять конкретные приложения для предустановки, а только их типы – например, мессенджер, карты, поиск, – внутри которых производитель сам сможет выбрать продукт того или иного российского разработчика. Против обязательной предустановки российских приложений активно выступают производители устройств и разработчики мобильных операционных систе, пишут "Ведомости".
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