ФАС предложила вариант расчета тарифов от эталонных затрат

28 июня. FINMARKET.RU - "Ведомости" в пятницу пишут о доработанной версией законопроекта о регулировании тарифов. Проект внесли в правительствои Минэкономразвития в апреле. Сейчас обсуждаются подзаконные акты к нему.

Изменить правила регулирования тарифов в августе 2018 г. поручал президент Владимир Путин, в частности – ввести эталоны и долгосрочные

Законопроект ставит в приоритет именно метод эталонных затрат. Но как будет устанавливаться эталон, из законопроекта не ясно. Методика предполагает выделение нескольких факторов, которые влияют на деятельность компаний, чтобы разделить их на группы и закрепить за каждой эталон со средним тарифом, знает заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Александр Эпштейн. Если использовать эталонный метод невозможно, законопроект позволяет прибегать к другим – например, к методу обоснованных затрат.

Новые правила должны вступить в силу спустя год после принятия законопроекта, а отдельные положения, регулирующие применение метода эталонных затрат, – спустя три года, пояснил "Ведомостям" замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Сейчас цены на тарифы регулирует более 20 федеральных законов и 100 подзаконных актов, рассказывает Пузыревский. Законопроект должен установить "единые правила игры", рассчитывает он. Принимать тарифы ФАС предлагает на пять лет и не пересматривать их ежегодно, как сейчас. Исключение – рост налогов и сборов или уменьшение тарифа из-за невыполнения инвестиционных, производственных и ремонтных программ.

В марте проект был в целом одобрен, говорит Пузыревский, и сейчас обсуждается в правительстве.

Но его последняя версия устраивает не всех. Он не был поддержан на экспертном совете комитета Госдумы по энергетике (в феврале), напоминает представитель Минэнерго. Регламент не предполагает внесение проектов в правительство без согласования со всеми заинтересованными ведомствами, отметил он. Минтранс с проектом знаком и направил позицию в правительство, лаконичен представитель министерства. А предложение Минстроя – дать право регионам самим выбирать метод формирования тарифов – уже вошло в проект, рассказывает представитель министерства. Его коллега из Минэкономразвития не ответил на запрос "Ведомостей".

Недоволен и бизнес. "Транснефть" направила два письма первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, сообщил представитель компании ("Ведомости" ознакомились с их содержанием). В первом, февральском, "Транснефть" рекомендовала ФАС и Минэкономразвития рассматривать законопроект как базовый, но сохранить действующий порядок ведомственных актов, учитывающих отраслевую специфику. А также пожаловалась на отсутствие в проекте расчетов и исследований, доказывающих целесообразность изменений. Второй раз "Транснефть" писала Силуанову уже после внесения законопроекта в правительство: предложение компании не было учтено, хотя его поддержало Минэнерго и частично ФАС с Минэкономразвития. Представитель Силуанова отказался от комментариев.

Эталоны упрощают формирование тарифов и позволяют оценить, насколько они высокие или низкие, говорит руководитель экспертного совета при Комитете по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Ирина Булгакова. Но текущая версия законопроекта предлагает брать не лучшее, а среднее, отмечают эксперты "Ведомостей".