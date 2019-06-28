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28 июня 2019 года 08:41
Нацпроекты командируют в моногорода
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Елена Афонина/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Нацпроекты командируют в моногорода, ВЭБ и Минэкономики опробуют в них целевую консолидацию мер поддержки. Ожидается, что эта мера поддержки войдет в новую госпрограмму развития монопрофильных муниципальных образований — она разрабатывается Минэкономики и, по сути, станет пилотным проектом ведомства и ВЭБа по консолидации в интересах моногородов всех возможных мер господдержки, включая институты развития и мероприятия нацпроектов, пишет "Коммерсант". Не дожидаясь старта новой госпрограммы развития моногородов, дочерняя структура ВЭБ.РФ — Фонд развития моногородов (ФРМ) фактически запустил новый механизм их поддержки — беспроцентные кредиты, ориентированные преимущественно на малый и средний бизнес, пишет "Коммерсант". О приеме заявок в ФРМ заявляли еще в марте — в общей сложности в кредит планируется выдать 1,3 млрд руб. средств фонда в 2019 году. Сейчас, как сообщила “Ъ” гендиректор фонда Ирина Макиева, заключены три соглашения на 549,4 млн руб., подписание четвертого ожидается в ближайшее время, но детали фонд не раскрывает. Ожидается, что беспроцентное кредитование станет частью новой госпрограммы развития моногородов. Как поясняют в Минэкономики, "утверждение госпрограммы будет способствовать комплексной взаимоувязке всех мер федеральной поддержки на территории моногородов, в том числе за счет утверждения региональных и муниципальных программ их развития, а также аналитического отражения мероприятий нацпроектов". Фонд развития моногородов, в свою очередь, подсчитал, что сейчас моногорода фигурируют в 10 из 13 нацпроектов. Минэкономики уже завершило разработку документа, сообщает "Ъ", текущая версия оценивается в 57 млрд руб. на 2019–2024 годы. Как уточнили газете в Минэкономики, сумма складывается из предусмотренных в бюджете субсидий ФРМ (2,8 млрд руб. в 2019 году и по 4,7 млрд руб. в год с 2020 года), а также из дополнительной потребности в финансировании в 2020–2024 годах в 31,1 млрд руб.
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Ключевые слова: РФ, моногорода, нацпроекты
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