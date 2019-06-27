Продавцы квартир больше не готовы торговаться

27 июня. FINMARKET.RU - Резкое падение объема предложения на вторичном рынке жилья Москвы после ажиотажного спроса в прошлом году дает возможность собственникам диктовать условия. Средний размер предоставляемой скидки при покупке квартир за год снизился в полтора раза, а доля продаж с дисконтом заметно сократилась. Но вскоре тренд может поменяться: падающий спрос и остановившийся рост цен могут сделать продавцов сговорчивее, пишет "Коммерсант".

Размер дисконта, который предлагают собственники при продаже вторичного жилья в Москве, резко сократился, говорится в исследовании "Инком-недвижимости", на которое ссылается газета. Из расчетов аналитиков следует, что в мае 2019 года этот показатель составлял в среднем 4,5% против 7% за тот же месяц 2018 года. В первые пять месяцев этого года средний размер скидки, по данным "Инкома", колебался в диапазоне 4,6–5,2%. За этот же период снизилась и доля сделок с дисконтом: ниже первоначально заявленной цены продавались 68–75% лотов. В предыдущие четыре года речь шла о 80–88%. Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что этот показатель еще меньше и составляет около 20%. Случаи предоставления дисконта эксперт называет единичными.

По наблюдениям аналитиков "Инкома", предоставляемый дисконт начал увеличиваться в 2015 году вместе с падением спроса на. В первой половине 2017 года этот показатель достиг пикового значения 10,1%. Изменившееся сейчас поведение продавцов жилья в "Инкоме" объясняют резким сокращением объема предложения. В мае этого года на московском рынке вторичного жилья было представлено на 40,6% лотов меньше, чем год назад."Объем экспозиции — это первое, что определяет средний размер дисконта: когда предложений много, покупатель смотрит разные варианты, запрашивая у продавцов скидку в 20–30%, и только потом делает выбор",— объясняет директор департамента вторичного рынка "Инкома" Сергей Шлома.