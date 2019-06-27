Каждый второй россиянин доволен своей жизнью

27 июня. FINMARKET.RU - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования социального настроения современной российской молодежи.

Согласно результатам социологического исследования:

- почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет,

- и 22% участников опроса не довольны своей жизнью.

- еще 28% респондентов отчасти удовлетворены и отчасти недовольны своей жизненной ситуацией.

Современная молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения в сравнении с другими возрастными группами. Так, более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) утверждают, что довольны той жизнью, которую ведут. По данным ВЦИОМ, схожие показатели отмечены среди респондентов возрастной группы от 60 лет и старше (54%).

От будущего современная молодежь в целом ждет улучшений — 42% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 33% в группе 25-34 года. Еще четверть опрошенных (25%) в возрасте 18-24 года ожидают, что будут жить так, как сейчас. При этом среди 25-34-летних эта доля заметно выше — 45%. Доля ожидающих перемен к худшему в молодежной среде не превышает одной пятой — 17% в группе 18-24 года и 14% среди тех, кому от 25 до 34 лет.

Позитивные оценки сложившейся личной жизненной ситуации также наблюдаются чаще всего в молодежной среде — 83% среди тех, кому от 18 до 24 лет, и 75% среди опрошенных в возрасте 25-34 года.