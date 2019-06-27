- - почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет,
- - и 22% участников опроса не довольны своей жизнью.
- - еще 28% респондентов отчасти удовлетворены и отчасти недовольны своей жизненной ситуацией.
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27 июня 2019 года 10:38
Каждый второй россиянин доволен своей жизнью
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Антон Тушин/ТАСС
27 июня. FINMARKET.RU - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования социального настроения современной российской молодежи. Согласно результатам социологического исследования:
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