ЦБ обсуждает единые кредитные рейтинги граждан

27 июня. FINMARKET.RU - Банк России предложил обсудить введение единых или унифицированных кредитных рейтингов граждан. Индивидуальный рейтинг основывается на сумме долга, комбинации кредитных продуктов, платежной дисциплине и других факторах, он позволяет заемщику оценить шансы на кредит, а банку - провести экспресс-оценку кредитоспособности.

Такой рейтинг может, но не обязан содержаться в основной части кредитной истории, пишет "Российская газета" . Его считают три крупнейших бюро кредитных историй (БКИ, аккумулируют 95% информации о заемщиках), но по разным методикам, и один и тот же заемщик может иметь оценку по трем шкалам - от 1 до 900, от 1 до 1300 и от 300 до 850, их трудно сопоставить, к тому же они могут противоречить друг другу. В состав отчета, с которым может ознакомиться сам заемщик, рейтинг включают только два БКИ.

"Очевиден запрос на понятный и простой рейтинг, сопровождаемый прозрачной и доступной информацией о том, как потенциальные кредиторы используют кредитную информацию в процессе принятия решений", - отмечается в докладе Банка России. Он предлагает два варианта изменений.

Первый вариант - единая методика и единая шкала, второй вариант - сохранение разных методик, но уже в рамках единых параметров. В обоих случаяхвидит и плюсы и минусы. Опрошенные "РГ" участники рынка склоняются ко второму варианту.

В ВТБ считают, что сохранение собственных методик бюро при установлении ЦБ основных параметров позволит поддерживать конкуренцию за качество рейтингов. Позиция банка "Открытие" - если рейтинг будет иметь справочное значение, целесообразно использование конкурирующих, но сопоставимых методик, если же рейтинг будет иметь жесткое ограничительное или фискальное значение, возможно использование только единой и жестко регламентированной методики. В последнем случае недопустимо ограничивать число раз бесплатного предоставления рейтингового отчета гражданину (вопрос об этом ЦБ также предложил обсудить), иначе рейтинг выродится в дополнительный скрытый налог на граждан и инструмент получения гарантированной сверхприбыли для БКИ, отметили в пресс-службе банка.

Как говорит гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович, "мы поддерживаем вариант "сохранение разных методик бюро, установление Банком России основных параметров рейтинга". Это не потребует значительных ресурсов и расходов со стороны БКИ на реализацию инициативы, с другой стороны, позволит обеспечить качество рейтинговых услуг за счет рыночной конкуренции.

"В связи с тем, что рейтинг рассчитывается на основании данных каждого бюро в отдельности, реализация идеи единого рейтинга представляется избыточной, сложной, - говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. - На наш взгляд, для обеспечения сопоставимости различных рейтингов достаточно просто установить для них единые параметры". Поскольку индивидуальный рейтинг является производным от кредитного отчета, то, считаетА. Волков, и предоставляться гражданам он должен в режиме, аналогичном кредитному отчету, то есть 2 раза в год бесплатно.

Гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин также отмечает важность конкуренции. "В странах со схожей банковской системой и структурой рынка БКИ одновременно могут существовать несколько конкурирующих методик построения индивидуальных рейтингов, - отмечает он. - В таких условиях единство понимания и трактовки рейтинга достигается общими требованиями к калибровке шкалы рейтинга. За счет этого у потребителя всегда есть возможность интерпретации нескольких рейтингов и формирования единой картины". Тогда рейтинг может применяться не только в кредитной сфере, но и в том числе при аренде квартиры, машины, устройстве на ответственные участки работ. В мире подобный подход позволил сделать индивидуальный рейтинг неким финансовым паспортом, говорит О.Лагуткин.

А по вопросу о том, должен ли рейтинг быть обязательной частью кредитного отчета, мнения разделились.