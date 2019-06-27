За 3 года количество компаний в РФ сократилось на 800 тыс.

27 июня. FINMARKET.RU - Количество компаний в России за 3 года (с 2016 по 2018 годы)сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Численность юрлиц уменьшилась более чем на 800 тыс., подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия"

В FinExpertiza, проанализировав данные Росстата, считали разницу между закрывшимися и открывшимися компаниями. Количество действующих предприятий уменьшилось в 81-м регионе страны. Наибольшие потери зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

Тренд наначался в 2016 году: количество предприятий тогда уменьшилось более чем на 279 тыс. Годом позже динамика почти не изменилась - численность компаний в 2017 г. сократилась еще на 202,7 тыс. Рекордная за 3 года "смертность" была зафиксирована в 2018 году - компаний стало меньше на 347 тыс. Прирост количества предприятий с 2015 года наблюдается только в Крыму, Севастополе, Смоленской области и Чечне.

Массовое закрытие предприятий в российских регионах объясняется не только неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и борьбой государства с фиктивными фирмами, считает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

"С 2016 года в законодательстве обозначены новые основания для отказа в регистрации в ЕГРЮЛ, а у налоговых органов появились полномочия по проверке достоверности сведений в реестре, позволяющие ведомству сокращать число фиктивных компаний", - отметила она.

В пресс-службе ФНС "Известиям" сообщили, что тенденция на снижение количества действующих юридических лиц действительно обусловлена работой по исключению из ЕГРЮЛ фактически брошенных компаний и организаций, по которым указаны недостоверные сведения. В налоговой службе уточнили, что с 2016 года из ЕГРЮЛ исключено 2,02 млн юрлиц.

По словам Е.Трубниковой, на количество компаний влияет и тренд последнего времени - бизнес больше не хочет быть большим. Это подтверждает и статистика: год назад в России число ИП впервые превысило число юрлиц. Сегодня в России, по данным ФНС, работают 4 млн индивидуальных предпринимателей, что на 100 тыс. больше, чем юридических лиц.

Эксперт Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков не исключает, что по истечении более продолжительного количества лет окажется, что усиленная борьба с фиктивными компаниями внесла позитивный вклад в улучшение российского бизнес-климата.

Пока же, по его мнению, из-за административного давления бизнес пытается "стелить себе соломку", переходя к более простым и экономичным организационным формам, например, ИП.

Вполне возможно, к сокращению числа юридических лиц могла привести экономическая ситуация: при снижении порога рентабельности компании вынуждены либо уходить в тень, либо переходить на более выгодный налоговый режим, рассказал "Известиям" первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин. Многие организации, особенно в удаленных уголках России, вынуждены существовать на грани этого порога, и даже покупка онлайн-кассы наносит существенный удар по их бюджету, добавил он.