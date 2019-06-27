Система быстрых платежей поможет с расчетами выходного дня

27 июня. FINMARKET.RU - Участники рынка иРФ обсуждают возможность расширения системы быстрых платежей (СБП) на межбанковские расчеты. Мгновенные платежи предполагается использовать для минимизации остановки расчетов в рамках платежных систем их членами и денежных переводов в выходные и праздничные дни. Такие переводы между банками позволят им размещать меньше средств на корсчете ЦБ, а при необходимости оперативно увеличивать лимит.

Как стало известно "Коммерсанту" , рабочая группа попри ассоциации "Финтех" с участием Центробанка разрабатывает механизм осуществления межбанковских платежей через эту систему. Член совета директоров РНКО "Платежный центр" (РНКО входит в рабочую группу) Александр Погудин подтвердил, что такая возможность обсуждается, указав, что это актуальная идея.

СБП запущена 28 февраля 2019 года. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключены 14 кредитных организаций. В среду Совет федерации одобрил законопроект об обязательном подключении всех системно значимых банков к СБП.

Банк России планирует, что системно значимые банки подключаться к системе до 1 сентября этого года, банки с универсальной лицензией - до 1 сентября 2020 года. Предполагается, что в третьем квартале в рамках СБП станут доступны платежи в адрес юрлиц как со стороны граждан, так и иных юрлиц. Именно в рамках этого проекта и обсуждается, по словам источников "Ъ", реализация межбанковских переводов по СБП.

Внедрение такойоблегчит жизнь как системам денежных переводов, их контрагентам в лице кредитных организаций, так и банкам в рамках платежных систем (спонсоров и ассоциированных членов).

Как отмечает гендиректор платежной системы "Золотая корона" Виктория Смоленская, при реализации в СБП указанной возможности банк сможет на выходных пополнить счет и платежи по его картам не остановятся. В настоящее время рынок межбанковских кредитов работает в будние дни, поэтому казначействам банков необходимо заранее оценить объем средств, необходимый для осуществления расчетов в СБП и для обеспечения расчетов в начале дня после выходных и праздников.