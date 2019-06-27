Все ли ведомства попадут под действия "регуляторной гильотины"

27 июня. FINMARKET.RU - В России число требований, которые контролеры предъявляют бизнесу во время проверок, необоснованно завышено, признал в январе премьер-министр Дмитрий Медведев. И предложил провести регуляторную гильотину - проанализировать все требования контролеров и необоснованные отменить.

Всего в России действует около 2 млн видов требований и 221 вид контроля, напоминают "Ведомости" . Регуляторная гильотина позволит сократить число требований вдвое, оценивал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Чтобы ее провести, Д.Медведев поручил руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко составить список министерств и контрольных ведомств, нормативные акты которых пройдут гильотину.

Но 12 ведомств обратились в правительство с просьбой вывести их из-под гильотины, рассказывает федеральный чиновник. Это три министерства - Минюст, Минфин и Минпромторг - и 9 контрольных органов - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, ФСБ, Росгвардия, Росфинмониторинг, Росздравнадзор, Ростехнадзор, ФНС, ФАС и Росалкогольрегулирование, говорится в повестке заседания к совещанию у К.Чуйченко по этой теме. В совещание, которое прошло в среду, приняли участие и представители бизнес-ассоциаций.

Некоторыемотивировали просьбу вывести их из-под гильотины отсутствием к ним претензий бизнеса, рассказывает чиновник. А самым частым аргументом было то, что законодательство только принято, проверки по нему еще не начались и практика правоприменения не сформировалась. Но аргументом это быть не может, уверяет чиновник: меняются подходы к контрольно-надзорной деятельности и ее принципы. "Мы пересматриваем все законодательство, в том числе новое", - говорит чиновник. Подготовленный закон станет фундаментом этой деятельности, а все, что было до этого, "базируется на других принципах", подчеркивает он.

И хотя премьер, объявляя о гильотине, не делал исключений, точечные все-таки будут, но окончательных решений пока нет, говорят чиновник и два участника встречи в правительстве. Вопрос рассматривался, подтверждает представитель Минфина, но валютный контроль в гильотину включен.

Исключения делать не стоит, настаивает участник встречи в правительстве: требования всех контролеров избыточны, а некоторых даже усиливаются.