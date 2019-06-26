На территории "Хруничева" появится аналог "Москва-сити"

26 июня. FINMARKET.RU - На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр. Площадь застройки территории ГКНПЦ им. Хруничева будет сравнима с "Москва-сити", пишут "Ведомости".

Разговоры о застройке примерно 150 га территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ, там производятся ракеты-носители "Протон" и "Ангара", но сборка последних переводится в Омск) недалеко от Кутузовского проспекта рядом с Филевским парком шли несколько лет. Три года назад структуры госкорпорации "Роскосмос" (в его состав входит ГКНПЦ им. Хруничева) предлагали мэрии Москвы построить там около 1 млн кв. м жилья. Однако чиновники проект не одобрили: по их мнению, инвестор хотел построить слишком много жилья, а городу нужны инфраструктура и рабочие места. Позднее стороны договорились о совместном развитии территории. В январе 2019 г. президент России Владимир Путин дал поручение создать Национальный космический центр (НКЦ) на территории завода, а оставшуюся часть неиспользуемых территорий выделить для создания научно-производственного кластера столицы (технопарки, конгрессно-выставочные и общественно-деловые центры). Ответственными он назначил премьера Дмитрия Медведева, главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Теперь принято решение, что застраивать территорию ГКНПЦ будет принадлежащая столичному правительству компания "Мосинжпроект", рассказали "Ведомостям" несколько источников в правительстве Москвы. Вместо заброшенных корпусов там построят НКЦ и деловой центр с технопарками общей площадью около 2,89 млн кв. м. По объемам застройки этот проект сопоставим с деловым центром «Москва-сити», где на сегодняшний день построено около 2,5 млн кв. м недвижимости.

Проект планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе на 10 га будет построен НКЦ площадью 250 000 кв. м. Для этого московская мэрия внесет в уставный капитал "Мосинжпроекта" около 25 млрд руб., а "Роскосмос" – земельный участок. Строительство космического центра планируется завершить к 2022 г. В НКЦ переедут головные подразделения почти двух десятков предприятий ракетно-космической отрасли, расположенных сейчас в Москве и области. Предполагается, что там будут работать около 20 000 сотрудников "Роскосмоса", а ежегодная экономия для госкорпорации составит 607 млн руб. Примерно 50 га сохранится под существующие производства.

На втором этапе будут застроены прилегающие площади (около 94 га). Промышленно-общественный комплекс займет 2,5 млн кв. м, небольшой участок (около 4 га) будет выделен для строительства жилья по программе реновации (120 000 кв. м). Для реализации проекта "Мосинжпроект" и ГКНПЦ создадут СП, рассказали два источника в мэрии. Позднее "Мосинжпроект" передаст "Роскосмосу" здание НКЦ в обмен на долю в этом СП.

Новый центр "Роскосмоса" будет построен столичными властями без использования средств "Роскосмоса", а общая площадь зданий, которые будут построены на высвобождаемой территории ГКНПЦ, может достигать 3 млн кв. м, подтвердил газете представитель корпорации.

Территории площадью около 35 га с градостроительным потенциалом 478 500 кв. м планируется присвоить статус особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил "Ведомостям" заммэра Москвы Владимир Ефимов. Такой статус предполагает освобождение от налога на имущество, землю, транспортного налога (сроком не более 10 лет), налога на добавленную стоимость на ввоз товаров и импортной пошлины. Кроме того, предполагается снижение налога на прибыль с нарастающим итогом (2% до 2028 г.), говорит Ефимов.