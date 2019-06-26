Где жители переплатили за услуги ЖКХ

26 июня. FINMARKET.RU - В прошлом году российскими предприятиями сферыбыло выставлено счетов на сумму более 2,6 триллиона рублей. При этом фактически получено от населения свыше 2,5 триллиона рублей (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы). К такому выводу пришли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, исследование которой приводит "Российская газета".

По данным FinExpertiza, россияне нарастили задолженность на 121,2 миллиарда рублей. Это на 11,6% больше, чем годом ранее, когда недоплата составила 108,6 миллиарда. Получается, на каждый из 365 дней 2018 года пришлось в среднем по 330 миллионов рублей задолженности.

Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).

Но при пересчете сумм задолженностей на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего недоплачивали жители Чукотки - каждый в среднем по 4 тысячи 429 рублей. Далее идут Ингушетия (3995 рублей), Мурманская область (3011 рублей), Камчатский край (2891 рубль) и Республика Коми (2879 рублей).

В среднем же по стране в 2018 году уровень возмещения населением реальной стоимости услуг достиг 94,4 процента.

А во многих регионах коммунальные службы и ресурсосбытовые предприятия уже давно работают на условиях полной самоокупаемости и действуют тарифы, предполагающие полное возмещение их затрат. В прошлом году таких регионов было 30.

Если ранжироватьпо уровню платежной дисциплины, понимая под этим отношение фактически произведенных платежей к сумме выставленных за услуги ЖКХ счетов, то в пятерку наиболее дисциплинированных плательщиков вошли Астраханская область (население оплатило 102,03% от суммы предъявленных счетов), Санкт-Петербург (100,52%), Белгородская область (99%), Краснодарский край (98,4%), Ставропольский край (98,36%).

Всего в России насчитывается 37 регионов, где платежная дисциплина выше, чем в среднем по стране (95,4%).

Как отмечает "РГ", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги. Так, жители Санкт-Петербурга переплатили 639 миллионов рублей, а жители Астраханской области - 242 миллиона.

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).