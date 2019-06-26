Применение биотметрии распространят на юрлица

26 июня. FINMARKET.RU - Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками. Такой проект стартует в России в будущем году.в корпоративном сегменте может быть выгодна и банкам, и их клиентам. Однако есть и риски увеличения количества однодневок, предупреждают эксперты. Кроме того, велика вероятность, что должностные лица просто не захотят сдавать образцы лица и голоса для нужд компаний, пишет "Коммерсант".

С 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов. Для его реализации до 15 июля кредитные организации, согласно паспорту проекта "Удаленная идентификация. 2-й этап", пишет "Ъ", ссылаясь на документ, должны сформировать и представить на рассмотрение рабочей группе свои предложения для проработки организационно-правовой базы. В ЦБ подтвердили “Ъ”, что вопрос прорабатывается. В "Ростелекоме" (оператор ЕБС) отметили, что уже разработана "дорожная карта" реализации проекта, он обсуждается с рынком.

В банках отмечают, что использование биометрии в корпоративном сегменте выгодно и банкам, и клиентам. "Сейчас удаленное обслуживание бизнеса ограничено географией партнерской курьерской сети,— поясняет глава управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков.— Возможность удаленной идентификации предпринимателя стирает эти границы". По словам начальника управления развития МСБ Абсолют-банка Сергея Нечушкина, дистанционное открытие счета может быть востребовано в первую очередь корпоративными клиентами, которые работают по госконтрактам и вынуждены под каждый новый заказ открывать отдельный счет, часто быстро и в другом регионе.

Член совета директоров РНКО "Платежный центр" Александр Погудин считает очевидным преимущества биометрии для малого бизнеса, который чувствительно реагирует на условия обслуживания и часто меняет банк.