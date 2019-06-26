Дальневосточники смогут получить ипотеку под два процента

26 июня. FINMARKET.RU - Получатели "дальневосточного гектара" и многодетные семьи в Дальневосточном федеральном округе смогут получить льготную ипотеку. Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья. Это предусматривает проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, с которым ознакомилась "Российская газета".

Подробности в интервью "РГ" рассказал заместитель председателя правительства - полномочный представитель президентав ДФО Юрий Трутнев.

"В нацпрограмму заложено ускорение экономического роста до шести процентов. Сегодня у нас больше четырех, это в два раза выше среднероссийских показателей, но до шести еще далеко. Поэтому целый ряд мер в сфере экономики направлен на достижение шестипроцентного роста. Это докапитализация Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), механизм субсидирования процентных ставок по кредитам. В секторах экономики, которые могут обеспечить соответствующий приток инвестиций - нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбная промышленность и аквакультура, транспорт и логистика, авиа- и судостроение, туризм, - имеется целый ряд административных ограничений и барьеров. В общем широкий перечень дополнительных мероприятий, направленных на экономический рост", - рассказал Юрий Трутнев.

Как отметил зампред правительства, "мы взяли за основу те задачи, которые поставил президент по Дальнему Востоку, - шесть процентов оттуда". Есть цели и задачи, сформулированные национальными проектами. Но их структура не предполагает достижения поставленных целей по каждому региону, а вот развитие Дальнего Востока предполагает, поскольку у нас есть прямое поручение президента достичь к 2025 году по всем основным направлениям жизни показателей выше среднероссийского уровня. "Поэтому весь объем действий, который недобран по каждой территории до достижения целей нацпроектов, включен в национальную программу. По всем разделам программы расписаны цели и механизмы их исполнения", - добавил Трутнев.

Пока льготнаяпредусмотрена для двух категорий: желающих построить дома на полученном "дальневосточном гектаре" и многодетных семей.