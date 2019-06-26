Европа признала РФ лидером по отказу от валюты США

26 июня. FINMARKET.RU - Россия в 2018 году стала одним из основных драйверов дедолларизации, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка об усилении роли евро в мировой экономике, на который ссылаются "Известия". Свой вывод аналитики ЕЦБ аргументируют тем, что Россия распродала значительную часть долларовых резервов, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах и стала одним из основных импортеров евро-наличности. Достижения в области дедолларизации практически полностью связаны с действиями госструктур, тогда как бизнес и население от американской валюты отказывается крайне неохотно, полагают опрошенные "Известиями" эксперты и участники рынка. Главный сдерживающий фактор — это дороговизна расчетов в альтернативных доллару денежных единицах.

Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на 2-й квартал — $100 млрд. По этому показателю наша страна стала глобальным лидером. В общей сложности развивающиеся страны реализовали долларовые резервы на сумму $200 млрд, причем Китай — второй в списке крупнейших продавцов — избавился от соответствующих активов на $60 млрд, говорится в докладе ЕЦБ.

Кроме этого, Россия в прошлом году стала основным покупателем бумаг, номинированных в нестандартных валютах (в докладе ЕЦБ под "нестандартными" подразумеваются все денежные единицы, кроме доллара и евро). Доля других валют в мире выросла на 0,5 п.п., главным образом за счет приобретения российскими госструктурами и компаниями юаней. Примерно две трети покупок финансовых инструментов в китайской валюте сделала Россия.

Россия стала одним из основных драйверов роста импорта евро-наличности, говорится в докладе. Начиная с 2015 года наблюдалось снижение поставок банкнот евро за пределы Еврозоны, но в 2018-м эта тенденция изменилась на противоположную, чему способствовал усилившийся спрос со стороны России, отметили авторы доклада. Всего на страны Восточной Европы приходится 26% всех импортированных из ЕС евро-банкнот.

Аналитики ЕЦБ также обратили внимание, что россияне переводят свои активы из долларов в рубли или в другие иностранные валюты. Эта информация следует из неофициальных источников, например, из сообщений прессы, уточнили авторы доклада.

В Минфине на просьбу "Известий" прокомментировать заявления Европейского ЦБ и оценить темпы дедолларизации сообщили, что ситуацию иллюстрирует снижение внешнего долга российского частного сектора с $651 млрд до санкций в начале 2014 года до 400 млрд на 1 апреля 2019-го.

Кроме этого, в двусторонних торгово-экономических расчетах между странами Евразийского экономического союза большая часть взаимного товарооборота по экспорту-импорту осуществляется в российских рублях, добавили в пресс-службе.