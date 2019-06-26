Средний класс в России уменьшается и огосударствляется

26 июня. FINMARKET.RU - Что такое российский– вопрос скорее философский: конкретного определения за ним не закрепилось. Для одних исследователей он в социальном смысле не сформировался и остается сродни фольклорному элементу; другие, сосредоточившись на уровне дохода, его в России все-таки наблюдают, но в последние годы в основном с печалью, пишут "Ведомости"..

Аналитики Альфа-банка в свежем отчете "Российский средний класс. Снижая аппетиты к риску" определили его как группу с доходом 39 000–99 000 руб. в месяц на человека (110–250% от медианного дохода), ее представители могут покупать товары длительного пользования. В 2000-е гг. средний класс рос, и к 2014 г. составил 37% населения. Однако за четыре года весь рост был потерян: в 2017 г. к среднему классу можно было отнести лишь 30% населения, меньше, чем в 2003 г. (34%). Это сопровождалось снижением доли доходов этой группы в совокупных доходах населения с 48% в 2014 г. до 39% в 2017 г.

Средний класс теряет свою экономическую значимость, становится более уязвимым. В чем-то он потерял больше других. В 2008–2018 гг. реальные доходы среднего класса стагнировали, пишут аналитики, хотя доходы более бедных групп выросли на 4%, а наиболее обеспеченной группы – на 11%. На ухудшение финансового положения указывает и то, что доля расходов на домашнее питание в бюджете ядра среднего класса за 10 лет выросла на 3 п. п. (как у беднейших групп населения), на путешествия и образование – упала на 1–2 п. п. В 2014–2018 гг. платежи по кредитам для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%. Вероятно, поэтому в новом кредитном буме он участвует мало.

Одновременно происходит огосударствление среднего класса. Традиционно считается, что он состоит из людей, независимых от государства, живущих за счет человеческого капитала. Его развитие воспринимается как важный драйвер экономического роста, в том числе в России. Но его потенциал, похоже, ослабел. Если в 2003 г. на госслужбе было занято около 10% среднего класса, подсчитал Альфа-банк, то в 2017 г. – 15%. Это пока не катастрофично, тем более что увеличилась занятость среднего класса в торговле, ресторанной деятельности, финансах, недвижимости и здравоохранении. Однако доля предпринимательских доходов в структуре располагаемых у среднего класса сократилась больше, чем в целом по населению. Средний класс, который традиционно считается ядром общества, все больше опирается на государство как на работодателя, констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, на которую ссылаются "Ведомости". Даже если он не будет уменьшаться, его огосударствление ухудшает перспективы развития страны, поскольку его пополнят люди, которые не двигают экономику, а надеются на власть.