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25 июня 2019 года 11:10
Отдельные нотариальные действия разрешат совершать удаленно
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Станислав Красильников/ТАСС
25 июня. FINMARKET.RU - Министерство юстиции России внесло в правительство законопроект, предусматривающий совершение нотариусом отдельных нотариальных действий удаленно. Об этом, как пишет "Российская газета", сообщил министр юстиции Александр Коновалов. "В частности, без личного посещения нотариуса можно будет засвидетельствовать верность перевода, передать в депозит денежные суммы и ценные бумаги, обеспечить доказательства, - рассказал он. - Кроме того, совершение нотариальных действий будет возможно одновременно несколькими нотариусами посредством информационно-телекоммуникационных сетей и единой информационной системы нотариата". С помощью нотариусов люди в разных городах смогут дистанционно оформить сделку по жилью Несколько нотариусов из разных регионов смогут связываться и помогать гражданам дистанционно оформлять сделки, например, при продаже квартиры. Говоря о реализации поставленной руководством страны задачи по ускоренному развитию экономики и социальной сферы, А.Коновалов отметил, что нотариат уже сейчас является одним из самых передовых институтов, использующих новейшие электронные технологии. Подчеркивая необходимость внедрения в жизнь социально значимых сервисов, министр юстиции в качестве примера привел ряд публичных реестров нотариата, созданных Федеральной нотариальной палатой. "Создание Единой информационной системы нотариата позволило исключить фальсификацию нотариальных действий, упростить обмен данными, - рассказал глава Минюста. - В рамках этой системы функционируют высокотехнологичные онлайн-сервисы, в частности Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, в котором любой потенциальный покупатель может проверить, не находится ли автомобиль, выставленный на продажу, в залоге. Также в сети Интернет можно проверить действительность нотариально удостоверенных доверенностей, узнать об открытии наследственного дела и найти нотариуса, который им занимается". Согласно последним данным, только к онлайн-проверке движимого имущества на предмет залога на сайте Федеральной нотариальной палаты ежедневно обращаются более 20 тыс. человек. В реестре уведомлений о залогах содержится более 7 млн записей.
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