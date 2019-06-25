Qiwi выпустит пластиковые карты "Мир"

25 июня. FINMARKET.RU -начнет выпускать дебетовые"Мир", которые будут привязаны к онлайн-кошельку, рассказали "Известия" в пресс-службе организации. Там пояснили, что интерес к платежной системе со стороны пользователей растет, в том числе благодаря системам лояльности "Мира".

Qiwi Банк уже начал выпускать карты "Мир" для В2В-проектов. Следующим шагом будет эмиссия привязанного к Qiwi Кошельку "пластика" с платежной системой "Мир" для всех физлиц, рассказал газете представитель платежного сервиса, однако сроки выпуска карт для населения не уточнил.

На данный момент выпущено уже более 60 млн карт "Мир", это подтверждает их востребованность как среди частных клиентов, так и среди бизнес-пользователей, отметили в пресс-службе платежного сервиса.

В НСПК "Известиям" сообщили, что электронные кошельки - одно из направлений развития системы. Там добавили, что постоянно наращивают сотрудничество с различными компаниями для предоставления интересных и востребованных платежных продуктов и сервисов.

Qiwi станет первым онлайн-кошельком, выпустившим дебетовые карты "Мир". Другие сервисы электронных денег предлагают клиентам пластиковые карты, привязанные к иностранным платежным системам. Например, "Яндекс.Деньги" выпускает карты MasterСard, рассказали "Известиям" в организации. Там также сообщили, что прорабатывают возможность эмиссии пластиковых карт "Мир".

В WebMoney, который выпускает "пластик" нескольких иностранных платежных систем, наоборот, скептически отнеслись к эмиссии карт "Мир". Ценность онлайн-кошелька заключается в наличии и развитии экосистемы сервисов и услуг для пользователей, а не в продаже физическому лицу еще одной банковской карты, заявили в пресс-службе сервиса. Там добавили, что онлайн-кошелек предлагает собственное решение для расчетов "в офлайне" по QR-коду.

В электронном платежном сервисе RBK.Money рассказали "Известиям", что выпускать пластиковые карты для основных своих партнеров - бизнес-клиентов - не планируют. По словам гендиректора сервиса Дениса Бурлакова,карт, использующих российскую платежную систему, будет выгоден и Qiwi, и НСПК с точки зрения репутации.

Выпуск "пластика" - это массовое явление для онлайн-кошельков, рассказал портфельный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. Однако такие карты не составляют конкуренцию банкам, уверен он. Эксперт предположил, что основной причиной выпуска банковской карты Qiwi на ПС "Мир" - это диверсификация предложения услуг.