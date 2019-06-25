Накопления будущих пенсионеров хотят освободить от потерь

25 июня. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками, следует из письмав Минтруд, пишет "Коммерсант" . Отправку документа подтвердили в ПФР, его получение - в Минтруде. Кроме того, в министерстве заявили, что "вопрос планируется рассмотреть с учетом экспертных оценок Минфина, Минэкономики, ЦБ.

Как указывает ПФР в письме, 99% удовлетворенных им заявлений граждан о переводе накоплений являются досрочными. К тому же "имеются многочисленные нарушения прав застрахованных лиц, повлекшие потерю средств пенсионных накоплений". "Введение моратория на удержание текущим страховщиком <…> инвестиционного дохода и передача средств в фактическом объеме позволят существенно уменьшить негативные финансовые последствия незаконного досрочного перехода для застрахованных лиц", - говорится в письме.

Система гарантирования прав застрахованных лиц была введена с 2015 года. Она, в частности, предполагает, что гражданин имеет право переводить свои накопления без потерь от одного страховщика к другому лишь один раз в 5 лет. Если же он досрочно прерывает эту пятилетку, то лишается накопленного с момента предыдущего перехода инвестдохода. В случае получения его фондом накопленного убытка с той же даты фиксации этот убыток не покрывается. То есть в этих случаях гражданин потеряет часть пенсионных накоплений.

Счетная палата ранее указывала на многочисленные "риски фальсификации" заявлений о переводе гражданами пенсионных накоплений, поданных через удостоверяющие центры. После же отмены в середине 2017 года этого способа подачи документов на смену страховщика возникли другие риски фальсификаций заявлений, подаваемых через курьеров. Таким образом, граждане могли лишиться своих денег, даже не предпринимая никаких усилий, направленных на переход из фонда в фонд. За 4 года граждане потеряли более 120 млрд руб.

Масштабными потерями граждан, в том числе и рисками таких потерь в результате неправомерных переводов, обосновывали свои предложения отраслевые СРО. Так, Ассоциация НПФ предлагала на несколько лет приостановить прием заявлений на досрочную смену страховщика, а Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) - ограничить переходы одним разом в 5 лет после фиксации инвестдохода на счетах клиентов.

Однако в ПФР с идеями коллег не согласны. Реализация их инициатив, по мнению фонда, "ограничит право застрахованного лица на смену страховщика в условиях неудовлетворительных результатов инвестиционной деятельности и уровня сервиса текущего страховщика".

"Мы не поддерживаем возврат к однолетним переходам (де-факто мораторий, предлагаемый ПФР, предполагает временный возврат к ним)",- заявляли "Коммерсанту" в марте прошлого года в ЦБ. В понедельник представитель регулятора не ответил на вопрос, изменилась ли его позиция за год. "По нашему мнению, полная отмена штрафных санкций за досрочный переход из фонда в фонд лишь усугубит проблему и приведет к активизации недобросовестных участников рынка в деле переманивания клиентов у коллег", - говорит президент НАПФ Константин Угрюмов.

Гендиректор "Пенсионных и актуарных консультаций" Евгений Якушев считает предложение ПФР рациональным, но за ним, согласно логике, должна последовать дискуссия о самом будущем системы гарантирования.