Соглашение с НК о контроле цен на бензин продлеваться не будет

25 июня. FINMARKET.RU - 1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен наи дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября 2018 года. Документ предусматривает фиксированные максимальныена Аи-92, Аи-95 и дизтопливо, их индексацию с января этого года на величину инфляции, а также ежемесячное увеличение поставок топлив на внутренний рынок.

Подписание соглашения позволило добиться прекращения резкого роста цен на топливо, происходившего в прошлом году. Юридически обязывающий документ между 10 нефтяными компаниями и ФАС с Минэнерго истек в апреле.

Соглашение продлеваться не будет. Но и чиновники, и нефтяники уверены, что к подорожанию топлива это не приведет.

О том, что продлевать соглашение не будут, рассказали "Ведомостям" четыре сотрудника разных нефтяных компаний и два федеральных чиновника. Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и с вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.

У правительства по-прежнему остается возможность ввести заградительные экспортные пошлины на все виды нефтепродуктов - 90% от нефтяных. Именно этим угрожал нефтяникам прошлой осенью премьер-министр Дмитрий Медведев. Впрочем, последние несколько месяцев о заградительной пошлине ни правительство, ни нефтяники больше не вспоминают, говорит еще один федеральный чиновник.

"Зачем продлевать соглашение, если (налоговый) маневр работает и без него?" - рассуждает сотрудник аппарата правительства. С 1 июля начнет работать новая формула для механизма компенсации нефтяным компаниям за поставку моторных топлив на внутренний рынок. Выплаты со стороны государства возрастут.

Государство получило достаточно рыночных инструментов, чтобы обходиться без продления соглашений с нефтяниками, считает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. По его словам, есть еще механизм скорректированной компенсации за поставку на внутренний рынок и опция по ее обнулению, если нефтяники существенно превысят ценовые ориентиры на оптовом рынке. "Тем более что на фоне снижения европейских цен на нефтепродукты и сохранения стабильного курса рубля давление на внутренние цены постепенно ослабевает", - считает Д.Борисов.