Банки начали борьбу за самозанятых

24 июня. FINMARKET.RU - Число зарегистрированных самозанятых за первые полгода эксперимента достигло 110 тыс., сообщили "Известиям" в ФНС. Активность этой категории граждан привлекла внимание кредитных организаций, и ряд банков начали разрабатывать для них специальные продукты. Так, Сбербанк запустил функционал по регистрации налогоплательщиков в своем мобильном приложении. Новая опция позволяет не только поставить на учет свое дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения, сообщил "Известиям" директор дивизиона Сбербанка "Малый и микро бизнес" Александр Белокопытов. Из всех зарегистрированных самозанятых примерно 60% — клиенты банка, уточнил он. Одновременно финансовая организация готовит и специализированные кредитные продукты, однако подробности пока не раскрывает.

О готовности разработать специальную линию кредитов заявили и в "Тинькофф". По данным пресс-службы банка, количество клиентов из числа самозанятых уверенно растет. Действующая линейка продуктов полностью покрывает потребности этой категории граждан, однако, как отметили в пресс-службе организации, по мере развития сегмента банк будет готов предложить продукты, которые помогут им в развитии своего бизнеса. Сегодняграждане могут взять в "Тинькофф" потребительский кредит и займ под залог недвижимости.

По данным ЦБ, средняя ставка по кредиту для физлиц на срок до года в апреле 2019-го составляла 15,06%. На срок выше года — 13,37%. Стоит отметить, что речь идет о процентах по кредитам без залога.

В стадии разработки находятся специальные кредитные программы для самозанятых и в Альфа-банке, сообщили "Известиям" в пресс-службе компании. Организация запустила полный функционал регистрации самозанятых в мае, и на сегодняшний день уже регистрацию прошли несколько тысяч клиентов. Поэтому в компании видят потенциал для более интенсивного роста количества таких пользователей.

Аналогичные сервисы готовят или уже сделали ВТБ, МТС-банк, МКБ, Совкомбанк и "Ак Барс". Последний подготовил и специальный страховой продукт для самозанятых: при его приобретении клиент получает материальную поддержку в случае причинения вреда здоровью или имуществу, а также квалифицированную юридическую помощь, пишет газета.

в лице самозанятых могут получить очень выгодных клиентов, если действительно разработают для них специальные кредитные предложения, считает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.