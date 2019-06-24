Работу взыскателей переложили на приставов

24 июня. FINMARKET.RU - Компании по микрокредитованию переложилидолгов с коллекторов на судебных приставов — об этом говорит резкое увеличение исковых заявлений со стороны микрофинансовых и микрокредитных компаний. "Известия" проанализировали связанные с МФК и МКК административные дела, рассмотренные столичными судами. Выяснилось, что за первые пять месяцев 2019-го число таких исков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,3 раза — до 2198. И эти показатели продолжают расти. В экспертном сообществе тенденцию объясняют тем, что микрофинансовые компании не смогли встроиться в новую систему. Вступивший в силу с 2017 года закон о коллекторах был призван облегчить жизнь и заемщикам, и кредиторам. Однако на практике сотрудничество с коллекторами стало слишком проблемным — как в финансовом, так и в репутационном отношениях.

Проведенный "Известиями" анализ сведений, размещенных на портале судов общей юрисдикции Москвы, показал, что число претензий граждан к МФК и МКК за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м). Однако самый большой прирост обращений произошел со стороны самих микрокредиторов. Если в прошлом году за пять месяцев было рассмотрено 304 иска, то в этом их число подскочило в 3,5 раза — до 1087. Число требований привлечь кредиторов к административной ответственности увеличилось в 1,5 раза (151 против 100).

Согласно судебным документам, суть исковых претензий микрофинансовых компаний не изменилась: МФК просят взыскать с заемщика долг и начисленные проценты. Эксперты полагают, что главным фактором, повлиявшим на рост обращений в суд с их стороны, стал 230-й ФЗ — закон, регулирующий деятельность коллекторских компаний.

Тенденция к росту числа исковых заявлений по взысканию кредитной задолженности стала наблюдаться еще в конце 2018 года, рассказал "Известиям" председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Эльман Мехтиев.

"Причем это происходит во всех сегментах финансового рынка. Отсутствие четких формулировок в законе о коллекторах стало создавать большие проблемы, — посетовал он.

Эльман Мехтиев заметил: после того как 230-й ФЗ вступил в силу, участники финансового рынка попытались работать по новой системе. Однако теперь любую попытку напомнить о необходимости вернуть долг заемщик стал воспринимать как психологическое давление — в этом случае он сразу обращается с жалобой в надзорные органы.

В Федеральной службе судебных приставов "Известиям" сообщили, что главная причина привлечения микрофинансовых компаний к административной ответственности — нарушение положений федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

По статистике ведомства, за пять месяцев 2019 года по России было рассмотрено 11 127 обращений, и только 579 из них признаны обоснованными. За аналогичный период в прошлом году было рассмотрено 7978 обращений, обоснованными признаны 267. Наибольшее количество жалоб поступает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Московской, Челябинской областях и Красноярском крае.