Правительство РФ ждет, когда ЕС устанет от антироссийских санкций

24 июня. FINMARKET.RU - Россия не намерена предлагать партнерам примирительные шаги по санкциям и ожидает, что официальная политика Брюсселя изменится, когда внакопится критическая масса негативного отношения к этому противостоянию, заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

"Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги", - сказал Приходько журналистам перед поездкой премьераДмитрия Медведева в Гавр на переговоры с премьером Франции Эдуаром Филиппом.

Он напомнил, что в 2014 году секторальные рестрикции в отношении России были введены под предлогом конфликта на Востоке Украины. "Данная увязка, которая, увы, продолжает осложнять отношения Россия-ЕС, носит искусственный характер", - считает замглавы аппарата правительства.

По словам Приходько, Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. "Во-вторых, перспектива нормализации наших отношений с ЕС тем самым автоматически превращается в заложника доброй, а скорее недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений", - добавил он.

, как отметили в правительстве, не выгодны ни России, ни Евросоюзу, о чем свидетельствуют исследования, в которых экономический ущерб от взаимных ограничений оценивается в сотни миллиардов евро.

По словам Приходько, о необходимости скорейшей отмены антироссийских санкций ЕС говорили многие западные участники недавнего Петербургского международного экономического форума.

Российская сторона наблюдает, добавил он, что "в умах все большего числа политиков и представителей деловых кругов укрепляется понимание неэффективности и контрпродуктивности нынешнего санкционного противостояния".

"Видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону. Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествует", - отметил Приходько.

Замглавы аппарата отметил, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с Францией и Евросоюзом в целом.

"С 2014 года произошло практически двукратное падение нашего товарооборота с ЕС. Хотя с 2017 года началось его некоторое восстановление. Кто выигрывает в этой ситуации? Никто. Проигрывают все", - подчеркнул он.

Приходько отметил, что Россия вынуждена отвечать на нелегитимные санкции, которые применятся в отношении Москвы.

"И будем продолжать это делать - зеркально и соразмерно. Исходим из того, что ни одно государство не должно пытаться диктовать свою волю другим. На такие попытки реагируем адекватными встречными действиями, в том числе торгово-экономического характера, которые необходимы для защиты нашего права на независимую внутреннюю и внешнюю политику", - сказал Приходько.

Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных санкций, но Россия не поступится своими национальными интересами ради отмены санкций, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений, начиная с 2014 года, Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз - около $240 млрд, США - $17 млрд (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония - $27 млрд", - сказал В.Путин.