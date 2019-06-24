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24 июня 2019 года 08:45
Правительство РФ ждет, когда ЕС устанет от антироссийских санкций
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24 июня. FINMARKET.RU - Россия не намерена предлагать партнерам примирительные шаги по санкциям и ожидает, что официальная политика Брюсселя изменится, когда в ЕС накопится критическая масса негативного отношения к этому противостоянию, заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько. "Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги", - сказал Приходько журналистам перед поездкой премьера РФ Дмитрия Медведева в Гавр на переговоры с премьером Франции Эдуаром Филиппом. Он напомнил, что в 2014 году секторальные рестрикции в отношении России были введены под предлогом конфликта на Востоке Украины. "Данная увязка, которая, увы, продолжает осложнять отношения Россия-ЕС, носит искусственный характер", - считает замглавы аппарата правительства. По словам Приходько, Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. "Во-вторых, перспектива нормализации наших отношений с ЕС тем самым автоматически превращается в заложника доброй, а скорее недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений", - добавил он. Санкции, как отметили в правительстве, не выгодны ни России, ни Евросоюзу, о чем свидетельствуют исследования, в которых экономический ущерб от взаимных ограничений оценивается в сотни миллиардов евро. По словам Приходько, о необходимости скорейшей отмены антироссийских санкций ЕС говорили многие западные участники недавнего Петербургского международного экономического форума. Российская сторона наблюдает, добавил он, что "в умах все большего числа политиков и представителей деловых кругов укрепляется понимание неэффективности и контрпродуктивности нынешнего санкционного противостояния". "Видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону. Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествует", - отметил Приходько. Замглавы аппарата отметил, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с Францией и Евросоюзом в целом. "С 2014 года произошло практически двукратное падение нашего товарооборота с ЕС. Хотя с 2017 года началось его некоторое восстановление. Кто выигрывает в этой ситуации? Никто. Проигрывают все", - подчеркнул он. Приходько отметил, что Россия вынуждена отвечать на нелегитимные санкции, которые применятся в отношении Москвы. "И будем продолжать это делать - зеркально и соразмерно. Исходим из того, что ни одно государство не должно пытаться диктовать свою волю другим. На такие попытки реагируем адекватными встречными действиями, в том числе торгово-экономического характера, которые необходимы для защиты нашего права на независимую внутреннюю и внешнюю политику", - сказал Приходько. Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных санкций, но Россия не поступится своими национальными интересами ради отмены санкций, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии". "По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений, начиная с 2014 года, Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз - около $240 млрд, США - $17 млрд (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония - $27 млрд", - сказал В.Путин.
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