Высокоскоростные магистрали освобождены от налогов

21 июня. FINMARKET.RU - Минфин запланировал большие налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). На них делается ставка в комплексном плане модернизации инфраструктуры, из федерального бюджета набудет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет, пишут "Ведомости".

Чиновники хотели было вложить все эти деньги в первый участок ВСМ Москва – Казань, до Нижнего Новгорода, но президент в апреле поручил проектировать дорогу до Санкт-Петербурга. До 2024 г. начнется строительство минимум одной из этих магистралей, говорил в июне помощник президента Андрей Белоусов, фактически они конкурируют за финансирование.

Концессионеры любого из проектов могут претендовать на налоговые льготы, сказано в проекте поправок в Налоговый кодекс, опубликованных на федеральном портале проектов правовых нормативных актов.

Аренду инфраструктуры ВСМ, а также ее использование для перевозки пассажиров и багажа Минфин предлагает освободить от НДС до 2060 г. и на тот же срок – новое недвижимое имущество, инфраструктуру ВСМ от налога на имущество. Льготы должны предотвратить сильный рост налоговой нагрузки на строителей ВСМ, сказано в пояснительной записке. Законопроект подготовлен, чтобы стимулировать развитие и обновление инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, комментирует представитель Минфина, поправки позволят снизить налоговую нагрузку и будут способствовать развитию регионов, созданию новых рабочих мест и повышению налогового потенциала регионов. Финансовая модель ВСМ до Казани рассчитана с нулевой ставкой НДС для объектов ВСМ, знает представитель Минтранса: это системная мера, она окажет положительный эффект на развитие ВСМ. Обнуление налога на имущество важно и для привлечения в проект инвесторов, заявил представитель РЖД, на которого ссылаются "Ведомости"..

Налог на недвижимое имущество (2,2%) с железнодорожных путей уже платится по льготной ставке: в 2019 г. – 1,3%, а в 2020 г. – 1,6%. Действуют понижающие коэффициенты и для только поставленных на учет железнодорожных путей – шесть лет: в первый год коэффициент ноль, затем 0,1, к шестому году доходит до 0,8, а с седьмого года платится общий налог. А нулевой НДС уже распространяется на региональные железнодорожные перевозки пассажиров – как пригородные, так и дальнего следования.

Решение ударит по регионам, считает партнер Taxology Алексей Артюх, они все равно понесут нагрузку в связи со строительством ВСМ, но налоговых преимуществ не получат. Льготы для ВСМ идут против тренда – власти отказываются от льгот на налог на имущество с линейной инфраструктуры, чтобы увеличить поступления в регионы, замечает аналитик S&P Карен Вартапетов, но для Москвы и Санкт-Петербурга потери будут незначительными, их бюджет в основном формирует НДФЛ.