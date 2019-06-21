Доля работающих пенсионеров в России снизилась в 2 раза

21 июня. FINMARKET.RU - В России каждый пятый пенсионер продолжает работать. И таких людей, по данным Пенсионного фонда России, - 9,7 млн человек. Это почти в 2 раза меньше, чем несколько лет назад - в 2016 году работали почти 40% пенсионеров. Их число заметно сократилось в связи с прекращением индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится в обзоре НАФИ. Но, Как пишет "Российская газета" , проректор Академии труда и социальных отношений Александра Сафонов считает, что сокращение занятости пенсионеров обусловлено далеко не только этим.

Во-первых, с 2016 года ПФР проводит "чистку" базы. Ранее среди имеющихпенсионеров учитывались и те, кто имел хотя бы один оплаченный рабочий день в году. "Это был совершенно неправильный подход. Теперь для учета берется более долгий период, не менее одного квартала, поэтому число работающих пенсионеров математически сократилось", - объясняет эксперт.

Во-вторых, в последние годы происходила оптимизация численности бюджетников в рамках реализации указов о повышении зарплаты.

"Конечно, на снижение числа работающих пенсионеров влияют и ограничения на индексацию их пенсий. Но учитывая, что медианный размер зарплаты в любой отрасли выше, чем средняя пенсия, пенсионер даже при условии этих ограничений предпочтет сохранить занятость и одновременно получать пенсию, пусть и неиндексированную", - считает А.Сафонов.

В 2013 году отношение средней пенсии к прожиточному минимуму составляло 165,4%, к 2015 году оно сократилось до 150,5%, сообщает НАФИ. А в 2016-2018 годах произошло некоторое улучшение ситуации.

Между тем пенсии составляют главный, но не единственный источник доходов пенсионеров. В соответствии с выборочным наблюдением, проведенным Росстатом в 2017 году в домашних хозяйствах, состоящих из пенсионеров, пенсии и другие социальные выплаты составляли чуть больше половины (51,8%) их доходов.

По данным Роструда, 4,2% обратившихся за помощью в трудоустройстве в службы занятости -