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21 июня 2019 года 09:30

В РФ выросли продажи дешевых телевизоров

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Вадим Рымаков/ТАСС
Вадим Рымаков/ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - В России в связи с переходом на цифровое ТВ выросли продажи телевизоров низкого ценового сегмента, следует из данных, с которыми ознакомился "Коммерсант".

Так, по информации источника на рынке, знакомого с оценками GfK, с января по апрель 2019 года в России так называемые B- и С-бренды телевизоров в штуках заняли почти 50% рынка, тогда как за аналогичный период 2018 года составляли лишь 41,2%. Среди таких растущих брендов - российский Dexp (принадлежит ритейлеру DNS), китайские Haier, TCL, Hisense, Happer и другие. В то же время доли крупнейших брендов сократились: Samsung - с 26,2% годом ранее до 24,7%, LG - с 24,6% до 20,2%, Sony - с 8% до 6%.

По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", общие продажи телевизоров в России в январе-апреле выросли на 12% в штуках и на 8% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. За четыре месяца россияне купили около 2 млн телевизоров на 47 млрд руб. При этом их средняя цена снизилась на 3% - до 23 тыс. руб. Растет доля телевизоров с диагональю до 34 дюймов - с 48% в ноябре 2018 года до 55% в апреле. Ценовой сегмент до 20 тыс. руб. при этом показал рост на 20% уже по итогам 2018 года, отметил представитель ритейлера.

ТВ с диагональю 32 дюйма показали нехарактерно позитивную динамику за первые 5 месяцев 2019 года, подтверждает руководитель группы "Потребительская электроника" GfK Rus Андрей Тимошенко. На это в основном влияет рост зрелости ключевых технологий и, соответственно, их цена: панели крупных диагоналей и панели с поддержкой высокой четкости становятся более доступными и их начинают использовать B- и C-бренды, то же можно сказать и о процессорах с достаточной мощностью для поддержки Smart TV.

Как отмечают эксперты, значительным драйвером спроса на новые телевизоры стал переход на цифровое эфирное телевидение.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  телевизоры,  продажи

 
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